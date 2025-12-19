Formel-1-Nennliste: Warum ist Sauber 2026 doch noch gelistet?

(Motorsport-Total.com) - Die FIA hat am Freitag die offizielle Teilnehmerliste für die Formel-1-Saison 2026 veröffentlicht. Während diese grundsätzlich keine größeren Überraschungen liefert, sticht eine Sache ins Auge. Denn überraschend taucht dort der Name Sauber weiterhin auf.

Während das neue Audi-Werksteam erwartungsgemäß als "Audi Revolut F1 Team" gelistet ist, ist in der Liste als Muttergesellschaft des Rennstalls weiterhin die "Sauber Motorsport AG" eingetragen.

Offiziell wurde der Name der Firma aber bereits am 18. Dezember, also einen Tag vor Veröffentlichung der Liste, in "Audi Motorsport AG" geändert. Das geht aus einem Eintrag im Schweizerischen Handelsamtsblatt hervor.

Wieso also taucht in der FIA-Liste noch immer der Name Sauber auf? Hintergrund ist, dass sich die Teams bis spätestens zum 1. November grundsätzlich für die Saison 2026 einschreiben mussten. Bei Audi geschah das also logischerweise noch unter dem alten Namen.

Zwar sind auch nachträgliche Änderungen möglich und durchaus üblich. In diesem konkreten Fall hat aber vermutlich der Prozess der Namensänderung zu viel Zeit in Anspruch genommen, damit diese noch berücksichtigt werden konnte.

Auf der Nennliste 2027 wird Sauber also definitiv nicht mehr auftauchen. Ganz verschwinden wird der Name aber trotzdem nicht, denn Audi teilt hierzu mit: "Um seine Historie zu würdigen, behält das Unternehmen die Namen Sauber Holding AG und Sauber Technologies AG bei."

Davon abgesehen bestätigt die Nennliste unter anderem die bereits zuvor bekannten Wechsel der Startnummern von Lando Norris und Max Verstappen. Der neue Weltmeister wird im kommenden Jahr mit der 1 fahren, der Niederländer wechselt zur 3.

Sergio Perez und Valtteri Bottas kehren mit ihren bekannten Nummern 11 und 77 in die Startaufstellung zurück, während Arvid Lindblad als einziger Rookie mit der 41 antreten wird.