  • 24. Oktober 2025 · 18:12 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Stefan Ehlen, Co-Autor: Ronald Vording

Verstappen widerspricht Marko: Meine Motivation hat nie gelitten

Nach Helmut Markos Aussagen über angeblich sinkende Motivation widerspricht Max Verstappen entschieden und erklärt, warum sich für ihn nichts geändert hat

(Motorsport-Total.com) - Max Verstappen widerspricht Red-Bull-Sportchef Helmut Marko, der behauptet hatte, seine Motivation habe während der Sommermonate gelitten.

Foto zur News: Verstappen widerspricht Marko: Meine Motivation hat nie gelitten

© circuitpics.de

Max Verstappen mit ernstem Blick in Richtung Helmut Marko Zoom Download

Marko hatte am vergangenen Wochenende in Austin bei Sky erklärt, Red Bull habe die Formel-1-Saison 2025 "im Sommer bereits aufgegeben. Doch dann hat Max plötzlich am Nürburgring gewonnen und kam unheimlich motiviert zurück. Jetzt sind alle wieder motiviert."

Verstappen wehrt sich gegen diese Darstellung und sagte in Mexiko: " Natürlich ist es angenehmer, zu Rennwochenenden wie diesem zu kommen, wenn man weiß, dass man eine Siegchance hat, als wenn das nicht der Fall ist."

"Aber ich weiß für mich selbst: Wenn ich im Auto sitze, versuche ich immer, alles zu geben - selbst, wenn ich um Platz vier oder um Platz neun kämpfe. Dann bin ich eben mehr oder weniger zufrieden mit bestimmten Ergebnissen."

Spontan zum Nürburgring? Eben nicht!

Sein Nürburgring-Einsatz im GT3-Auto sei auch nicht aus einer spontanen Laune heraus entstanden, sondern "lange geplant" gewesen, betonte Verstappen. "Es ist nicht so, dass das plötzlich aufgekommen wäre. Denn so etwas muss im Voraus gut organisiert werden und man muss sich auch entsprechend vorbereiten."

Video wird geladen…

  Weitere Formel-1-Videos

"Dieses Jahr gab es für mich die Möglichkeit, an den Rennen teilzunehmen. Es war meine erste Chance auf der echten Strecke, nachdem ich schon online viel trainiert hatte - sogar während Formel-1-Rennwochenenden. An meiner professionellen Herangehensweise hat sich also nichts geändert."

Verstappens Philosophie für den Titelkampf

Und nun, da er bei noch 40 Punkten Rückstand noch Chancen auf den WM-Titelgewinn hat, ändere sich "eigentlich nichts" für ihn, sagte Verstappen: "Im schlimmsten Fall werde ich Dritter."

"Ich versuche einfach, bis zum Saisonende Rennen zu gewinnen. Hoffentlich ist das an jedem Wochenende möglich, aber das kann man nicht wissen. Wir haben nur gerade einen guten Lauf und uns ist klar: Es muss bis zum Schluss alles perfekt laufen."

Meistgelesen in unserem Netzwerk

"Wenn uns das gelingt - großartig! Dann wäre es eine unglaubliche Aufholjagd. Wenn nicht, dann geht es weiter. Man kann trotzdem stolz sein auf die Schlussphase dieser Saison und den Leistungsaufschwung. Aber das sind Dinge, mit denen wir uns in Abu Dhabi befassen."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Wie Red Bull die Wende einleitete - und was die Nordschleife Wie Red Bull die Wende einleitete - und was die Nordschleife damit zu tun hat
Foto zur News: Verstappen glaubt wieder an WM-Chance: "Wir müssen jetzt Verstappen glaubt wieder an WM-Chance: "Wir müssen jetzt perfekt sein"
Foto zur News: Was die Formel-1-Geschichte über Max Verstappens Was die Formel-1-Geschichte über Max Verstappens Titelchancen verrät
Foto zur News: Set-up-Geheimnis gelöst? Warum Red Bull in der Formel 1 Set-up-Geheimnis gelöst? Warum Red Bull in der Formel 1 wieder dominiert
Foto zur News: Tsunoda "stabilisiert sich jetzt": Doch noch eine Chance für Tsunoda "stabilisiert sich jetzt": Doch noch eine Chance für 2026?
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Foto zur News: Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Foto zur News: F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
F1: Grand Prix von Mexiko-Stadt (Mexiko) 2025
Pre-Events
Foto zur News: Die Formel-1-Fahrer 2026
Die Formel-1-Fahrer 2026
Foto zur News: Die Fehler von Lando Norris im WM-Kampf 2025
Die Fehler von Lando Norris im WM-Kampf 2025
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Trotz Austin-Schlappe: Warum McLaren das schnellste Auto bleibt
Trotz Austin-Schlappe: Warum McLaren das schnellste Auto bleibt
Foto zur News: "Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
"Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
Foto zur News: Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Foto zur News: Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Mehr Videos
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank
 
Formel-1-Quiz

Wie viele Rennen bestritt Jean Alesi für das Prost-Team?

42 23 21 29
Formel-1-Quiz
Anzeige motor1.com