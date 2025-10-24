Verstappen widerspricht Marko: Meine Motivation hat nie gelitten

(Motorsport-Total.com) - Max Verstappen widerspricht Red-Bull-Sportchef Helmut Marko, der behauptet hatte, seine Motivation habe während der Sommermonate gelitten.

Marko hatte am vergangenen Wochenende in Austin bei Sky erklärt, Red Bull habe die Formel-1-Saison 2025 "im Sommer bereits aufgegeben. Doch dann hat Max plötzlich am Nürburgring gewonnen und kam unheimlich motiviert zurück. Jetzt sind alle wieder motiviert."

Verstappen wehrt sich gegen diese Darstellung und sagte in Mexiko: " Natürlich ist es angenehmer, zu Rennwochenenden wie diesem zu kommen, wenn man weiß, dass man eine Siegchance hat, als wenn das nicht der Fall ist."

"Aber ich weiß für mich selbst: Wenn ich im Auto sitze, versuche ich immer, alles zu geben - selbst, wenn ich um Platz vier oder um Platz neun kämpfe. Dann bin ich eben mehr oder weniger zufrieden mit bestimmten Ergebnissen."

Spontan zum Nürburgring? Eben nicht!

Sein Nürburgring-Einsatz im GT3-Auto sei auch nicht aus einer spontanen Laune heraus entstanden, sondern "lange geplant" gewesen, betonte Verstappen. "Es ist nicht so, dass das plötzlich aufgekommen wäre. Denn so etwas muss im Voraus gut organisiert werden und man muss sich auch entsprechend vorbereiten."

"Dieses Jahr gab es für mich die Möglichkeit, an den Rennen teilzunehmen. Es war meine erste Chance auf der echten Strecke, nachdem ich schon online viel trainiert hatte - sogar während Formel-1-Rennwochenenden. An meiner professionellen Herangehensweise hat sich also nichts geändert."

Verstappens Philosophie für den Titelkampf

Und nun, da er bei noch 40 Punkten Rückstand noch Chancen auf den WM-Titelgewinn hat, ändere sich "eigentlich nichts" für ihn, sagte Verstappen: "Im schlimmsten Fall werde ich Dritter."

"Ich versuche einfach, bis zum Saisonende Rennen zu gewinnen. Hoffentlich ist das an jedem Wochenende möglich, aber das kann man nicht wissen. Wir haben nur gerade einen guten Lauf und uns ist klar: Es muss bis zum Schluss alles perfekt laufen."

"Wenn uns das gelingt - großartig! Dann wäre es eine unglaubliche Aufholjagd. Wenn nicht, dann geht es weiter. Man kann trotzdem stolz sein auf die Schlussphase dieser Saison und den Leistungsaufschwung. Aber das sind Dinge, mit denen wir uns in Abu Dhabi befassen."