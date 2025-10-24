  • 24. Oktober 2025 · 18:59 Uhr

    von Filip Cleeren, Übersetzung: Stefan Ehlen

Red Bull zündet das nächste Update: Verstappens WM-Angriff geht weiter!

Drei Siege aus vier Rennen - und jetzt rüstet Red Bull für den Endspurt im WM-Titelkampf nochmals auf: Neuer Unterboden für Max Verstappen

(Motorsport-Total.com) - Max Verstappens späte Titeloffensive in der Formel-1-Saison 2025 erhält neuen Schub, denn Red Bull hat für das Rennwochenende in Mexiko (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) mehrere Updates angekündigt.

Der WM-Drittplatzierte Verstappen hat mit drei Siegen aus den letzten vier Rennen den Rückstand auf McLarens WM-Spitzenreiter Oscar Piastri auf 40 Punkte verkürzt. Als klarer Favorit für das Rennen in Mexiko-Stadt erhält der Niederländer nun weitere technische Neuerungen an seinem RB21, die die aerodynamische Effizienz verbessern sollen.

Red Bull bringt eine weiterentwickelte Version des Unterbodens, dessen Grundkonzept bereits in Monza debütierte. Die überarbeitete Oberfläche soll zusätzlichen aerodynamischen Abtrieb erzeugen. Auch der "Edge-Wing" wurde angepasst, um optimal mit dem neuen Unterboden zusammenzuwirken.

Verbesserte Kühlung für den Red Bull RB21

Zudem wurde die Verbindung zwischen Unterboden und Seitenkasten überarbeitet, weil dieser nun eine effizientere Kühlung ermöglicht.

Aufgrund der Höhenlage des Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko-Stadt - rund 2.200 Meter über dem Meeresspiegel - sind die Kühlanforderungen wegen der geringeren Luftdichte besonders hoch. Deshalb hat Red Bull den Austrittsbereich der Motorabdeckung überarbeitet und eine zusätzliche Variante entwickelt, die bei Bedarf eingesetzt werden kann.

Auch die vorderen Bremskanäle wurden vergrößert, um den hohen Belastungen der Bremsen in Mexiko gerecht zu werden.

Ob Verstappens Teamkollege Yuki Tsunoda ebenfalls das vollständige Upgrade-Paket erhält, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar, da der Japaner bei neuen Entwicklungen üblicherweise erst später Zugriff auf die neuen Teile erhält.

Weitere Teams optimieren die Kühlung für Mexiko

Auch Ferrari hat größere hintere Bremskanäle und zusätzliche Kühlöffnungen in der Karosserie eingeführt.

Ebenso haben Teams wie Alpine, Racing Bulls, Williams und Sauber ihre Fahrzeuge mit größeren Kühlschlitzen ausgestattet, um den besonderen Anforderungen des Mexiko-Grand-Prix gerecht zu werden.

