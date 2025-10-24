Comeback-Vorbereitung: Perez testet Ferrari - mitten in Italien!

(Motorsport-Total.com) - Cadillac-Fahrer Sergio Perez hat bei einem PR-Termin in Mexiko weitere Details zu seinem bevorstehenden Ferrari-Test verraten.

Der sechsmalige Formel-1-Rennsieger wird noch im November 2025 die Chance bekommen, in Imola einen Ferrari-Vorjahreswagen zu fahren - voraussichtlich den Ferrari SF-23 aus der Saison 2023.

Dieses Auto hatte beim Grand Prix von Singapur mit Carlos Sainz am Steuer die bis dahin perfekte Saison von Red Bull zerstört und Ferrari den einzigen Saisonsieg beschert. 2025 nutzte Lewis Hamilton bei seinem ersten Ferrari-Test ebenfalls einen SF-23.

Warum Cadillac einen Ferrari erhält

Wie kommt Cadillac zu diesem Fahrzeug? Als Formel-1-Neueinsteiger verfügt das US-Team über keine älteren Fahrzeuge, die es für Testzwecke nutzen könnte. Als Ferrari-Kundenteam jedoch hat es vom Traditionsteam aus Maranello die Möglichkeit erhalten, ein solches altes Auto auszuleihen.

Unklar ist, in welcher Lackierung der Ferrari SF-23 bei den Testfahrten in Imola auf die Strecke geht und ob auch Perez-Teamkollege Valtteri Bottas fahren darf. Aktuell steht Bottas nämlich noch als Mercedes-Testfahrer unter Vertrag.

Doch ähnlich wie Perez beschäftigt sich auch Bottas bereits intensiv mit der Saison 2026 und dem Cadillac-Einstieg.

Was sich Perez von den Imola-Tests verspricht

Und zumindest Perez verspricht sich einiges von den Probefahrten in Imola: "Sie werden sehr nützlich sein, weil wir mit den Mechanikern und Ingenieuren zusammenarbeiten können, um das gesamte Team auf das Testprogramm vorzubereiten, das im Januar - sehr früh im Jahr - beginnt und bei dem wir bereits bei 100 Prozent sein werden", erklärte Perez.

Der frühere Red-Bull-Fahrer gab an, er verbringe bis dahin viel Zeit im Simulator, "um körperlich fit zu werden" für sein Formel-1-Comeback.

Von Cadillac zeigt sich Perez bisher begeistert: "Es ist immer schön, ein Team zu haben, das dir zuhört, dich unterstützt und dich wertschätzt. Davon träumt jeder Fahrer."

Vorzeitiges Aus für Perez bei Red Bull

Diese Wertschätzung erfuhr Perez gegen Ende seiner Red-Bull-Zeit nicht mehr. Perez hatte zwar 2023 den zweiten WM-Platz hinter Teamkollege Max Verstappen belegt und damit sein bestes Karriereergebnis erzielt, geriet 2024 jedoch in ein Formtief und wurde nur WM-Achter.

Daraufhin einigte er sich mit Red Bull auf eine vorzeitige Vertragsauflösung und stieg aus der Formel 1 aus - vorerst. Denn 2026 kehrt Perez mit Cadillac zurück.