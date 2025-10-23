Wie Red Bull die Wende einleitete - und was die Nordschleife damit zu tun hat

(Motorsport-Total.com) - Red Bull hat es geschafft: Nach einem schwierigen Sommer, in dem Max Verstappen und das Team phasenweise chancenlos wirkten, steht die Weltmeisterschaft plötzlich wieder offen. Wie kam es zu dieser Wende? Helmut Marko verrät im Gespräch mit Sky, dass eine Mischung aus personellen Veränderungen, technischer Neuausrichtung - und einem ganz besonderen Erfolg auf der Nordschleife - den entscheidenden Schub gebracht hat.

Marko: "Im Sommer hatten wir schon aufgegeben"

Lange Zeit sah es so aus, als sei Red Bull 2025 nicht mehr in der Lage, gegen McLaren anzukommen. Das Team kämpfte mit Balanceproblemen, unvorhersehbarem Reifenverschleiß und einer Entwicklungsrichtung, die in die Sackgasse führte. "Im Sommer haben wir es ehrlich gesagt schon aufgegeben", gibt Helmut Marko offen zu.

Doch dann kam der Wendepunkt. "Es hat einen Wechsel gegeben", erklärt der Red-Bull-Berater. Gemeint ist damit die interne Umstrukturierung, bei der Laurent Mekies als neuer Teamchef eine entscheidende Rolle spielte. "Laurent ist es gelungen, eine andere Vorgangsweise in der Technikabstimmung und in der ganzen Herangehensweise zu finden", sagt Marko.

Diese neue Arbeitsweise zeigte sofort Wirkung: "Wir sind am Freitag nicht mehr meilenweit weg", betont Marko - ein Hinweis darauf, dass Red Bull schon zu Beginn der Rennwochenenden die Abstimmung besser trifft. Das wiederum erleichtert das gesamte Set-up- und Reifenmanagement, Bereiche, in denen der RB21 zuvor oft schwächelte.

Der Nürburgring als mentale Wende

Doch nicht nur die Technik, auch der Fahrer spielte eine entscheidende Rolle. Marko verrät, dass Verstappens vielbeachteter Sieg auf der Nürburgring-Nordschleife einen psychologischen Effekt hatte. "Plötzlich aber auch der Max mit seinem Nürburgring-Sieg - der ist derartig motiviert zurückgekommen", erzählt Marko.

Der Triumph auf der legendären Strecke, wenn auch außerhalb der regulären WM, habe Verstappen neuen Schwung gegeben. "Jetzt ist alles hungrig", sagt Marko über die Stimmung im Team. "Das bringt so eine neue Dynamik. Und man sieht: Der Max macht keinen Fehler, ist souverän - und das ganze Team zieht mit."

Mit dieser Mischung aus technischer Klarheit, neuer Herangehensweise und mentaler Frische ist Red Bull wieder zurück - und stärker als zuvor. Verstappen wirkt befreit, das Team wieder fokussiert und die Konkurrenz ist gewarnt.