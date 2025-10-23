Gasly: Nielsen bringt bei Alpine "frische Energie und Vision für die Zukunft"

(Motorsport-Total.com) - Alpine verliert in der Formel 1 immer weiter den Anschluss an das Mittelfeld. Auch beim Großen Preis der USA in Austin landeten Pierre Gasly und Franco Colapinto abgeschlagen und mit einer Runde Rückstand (fast) am Ende des Feldes. Seit mittlerweile sechs Rennen ist das Team ohne WM-Punkte.

Doch es gibt Hoffnung: Die Verpflichtung von Steve Nielsen, der seit Anfang September die Rolle des Managing Directors innehat, scheint erste Früchte zu tragen, zumindest, wenn es nach Gasly geht. "Ich mag seinen Ansatz im Team wirklich sehr", meint der Franzose.

"Er ist ein sehr fairer und sachlicher Typ, der die Situation genau kennt", berichtet der Alpine-Pilot. "Er ist noch relativ neu im Team und bringt diese frische Energie und Vision für die Zukunft mit. Ich muss sagen, ich bin ziemlich beeindruckt, wie das Team auf die Saison reagiert, die wir gerade haben."

"Steve ist großartig, aber auf allen Ebenen haben wir sehr kluge Leute mit viel Erfahrung und erfolgreichen Jahren in der Formel 1. Und deshalb bin ich für die nächste Saison sehr optimistisch. Es ist nicht schön, jedes Wochenende auf diesem Stuhl zu sitzen und die gleiche Geschichte immer wieder zu erzählen, aber leider wird sich das nicht plötzlich ändern."

Gasly hat "hohe Erwartungen an das Team"

Mit nur 20 WM-Punkten liegen die Franzosen auf dem letzten Platz der Konstrukteurs-WM, nahezu ohne Chance, sich noch zu verbessern. "Es ist offensichtlich für alle hart", weiß Gasly. "Es ist frustrierend, nicht zu liefern, aber jeder einzelne im Team gibt sein Bestes, um das Auto nach vorne zu bringen. Ich muss sagen, alle halten zusammen."

"Es ist wirklich schön zu sehen. Es zeigt auch einfach, dass wir alle in dieselbe Richtung arbeiten und am gleichen Strang ziehen. Und ich denke, wir sind uns alle bewusst, warum wir in dieser Situation sind und was für das Team in der Zukunft potenziell kommt. Es ist schön, das Team in so einer Energie zu sehen."

Alpine hat sich frühzeitig auf die kommende Saison fokussiert, wenn das neue Reglement in Kraft treten wird. "Ich habe hohe Erwartungen an das Team. Die wissen das", stellt Gasly klar. "Ich denke, ich bin aus den richtigen Gründen sehr optimistisch."

Alpine im Vergleich zur Konkurrenz im Vorteil?

Der 29-jährige Franzose habe "großes Vertrauen in die Leute, die wir haben, und in all die Veränderungen, die wir vornehmen. Es ist eine ziemlich große Veränderung für uns, auch der Wechsel des Motorenherstellers." Denn im kommenden Jahr wird Alpine mit Mercedes-Motoren antreten.

"Alle Prozesse, die wir ändern, die Leute in der Fabrik, die neuen Leute, die dazu kommen, das scheint alles zusammenzukommen." Deshalb will der Alpine-Pilot die aktuelle Situation seines Teams und die Leistungen auf der Strecke auch nicht überbewerten - im Gegenteil.

"Auf dem Papier gesehen, ist unsere aktuelle Situation vorteilhaft im Vergleich zu unseren Rivalen", glaubt Gasly. "Ich glaube wirklich, dass das Team das Beste aus allen Entscheidungen machen kann, die wir früher in der Saison getroffen haben."

Gasly: "Beste Gelegenheit, die ich als Fahrer hatte"

Deshalb freut sich der Franzose auf das kommende Jahr, auch wenn die neuen Autos für 2026 kritisiert wurden. "Es ist mir ehrlich gesagt egal, ob ich es mag oder nicht", grinst der Alpine-Pilot. "Es wird wahrscheinlich nicht so spaßig sein wie das Auto, das wir gerade fahren, aber ich genieße es nicht, jedes Wochenende auf P17 zu stehen."

"Es ist, wie es ist, und für alle wird es dasselbe sein. Mir geht es nur um die Leistung und darum, vorne zu sein. Dafür arbeite ich", bleibt Gasly optimistisch. "Ich habe all die Jahre, die ich in der Formel 1 bin, darauf hingearbeitet, in so einer Position zu sein."

"Ich versuche definitiv, das Beste daraus zu machen, und das Team arbeitet hart, weil es wahrscheinlich die beste Gelegenheit ist, die ich als Fahrer hatte, aber auch für das Team in den letzten Jahren, in der Startaufstellung wirklich den Schritt nach vorne zu schaffen."