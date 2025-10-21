  • 21. Oktober 2025 · 19:03 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von S.Brederlow, Co-Autoren: S.Codling, J.Boxall-Legge

Vor Vertragsverlängerung bei Mercedes: Antonelli hatte "Zweifel" an der Zukunft

Kimi Antonelli wird auch 2026 für Mercedes fahren: Der 19-jährige Italiener gibt nun allerdings zu, zeitweise sogar "Zweifel" an seiner Formel-1-Zukunft gehabt zu haben

(Motorsport-Total.com) - Kimi Antonelli wird auch 2026 für Mercedes in der Formel 1 an den Start gehen: Während Teamkollege George Russell offenbar einen mehrjährigen Vertrag erhalten hat, fährt der 19-jährige Italiener zunächst mit einem Einjahresvertrag - offenbar mit der Option, auch 2027 weiterzumachen.

Foto zur News: Vor Vertragsverlängerung bei Mercedes: Antonelli hatte "Zweifel" an der Zukunft

© LAT Images

Kimi Antonelli gibt zu, zeitweise an seiner Formel-1-Zukunft gezweifelt zu haben Zoom Download

Antonelli erlebt eine durchwachsene Debütsaison in der Königsklasse, vor allem bei den Europa-Rennen: Sowohl technische Defekte als auch selbstverschuldete Zwischenfälle, wie der Startunfall mit Max Verstappen in Österreich oder der Qualifying-Crash in Monaco, hinterließen bei den Verantwortlichen keinen guten Eindruck.

Die Formel-1-Zukunft des Italieners stand daher zeitweise auf der Kippe, besonders, als Gerüchte über einen möglichen Verstappen-Wechsel zu Mercedes die Runde machten. Es hieß, dass der 18-Jährige sein Cockpit nach nur einer Saison möglicherweise wieder räumen müsste und zu Alpine abgeschoben werden könnte.

Bei Kimi Antonelli "kamen gewisse Zweifel auf"

Antonelli verrät nun, dass er sich nicht unbedingt Sorgen um eine Vertragsverlängerung gemacht habe, und lobt Mercedes für die Unterstützung. Gleichzeitig räumt der Italiener aber ein, dass ihn die schwierige Phase zur Mitte der Saison dazu brachte, seine Zukunft zu hinterfragen.

Die Formel-1-Fahrer 2026

"Das Team war immer sehr klar in seinen Plänen und darin, was sie vorhatten, also war ich nie wirklich besorgt, aber es ist natürlich immer schön, die Bestätigung zu bekommen", gibt der Mercedes-Pilot zu. "Gerade mit all den Höhen und Tiefen, besonders während der schwierigen Phase, kommen gewisse Zweifel auf."

"Aber das Team war immer sehr unterstützend und offen und wollte unbedingt weitermachen, besonders für das nächste Jahr. Ich bin wirklich froh, nun die Bestätigung zu haben, dass es offiziell ist. Auch wenn ich es schon wusste, beruhigt es mich ein wenig, ein bisschen mehr, weil ich jetzt ganz sicher weiß, dass ich meinen Platz für das nächste Jahr habe."

Mercedes-Youngster weiß: "Ich muss auch liefern"

Doch einen ähnlichen Leistungsabfall wie in dieser Saison darf sich Antonelli im kommenden Jahr nicht mehr leisten, wenn er seinen Mercedes-Vertrag bis 2027 verlängern möchte. "Ich fahre Rennen Jahr für Jahr und versuche immer, die bestmöglichen Ergebnisse zu liefern."

Anzeige
Mercedes AMG Petronas Fanartikel
Mercedes-AMG Petronas Team Poloshirt weiß
George Russell Mercedes AMG Petronas W13 Formel 1 2022 Limitierte Edition 1:18
Mercedes-AMG Petronas Team Damen T-Shirt schwarz
Jetzt Mercedes AMG Petronas Fanartikel kaufen

"Wie ich bereits sagte, das Team möchte offensichtlich auch in Zukunft mit mir arbeiten, nicht nur nächstes Jahr, aber ich muss auch liefern", weiß der Mercedes-Youngster. "Ihr Plan ist, mit mir weiterzumachen, wahrscheinlich auch über 2026 hinaus."

"Aber für mich als Fahrer ist es entscheidend, dass ich Leistung zeige und Ergebnisse liefere, besonders nächstes Jahr, weil ich dann ein Jahr Erfahrung habe und es für alle neue Regularien und riesige Chancen geben wird." Auch Einzelergebnisse, wie das Podium in Kanada, können ihn dann nicht mehr retten.

"Wenn wir das Auto haben, wird es für mich wirklich wichtig sein, das Ergebnis maximal auszuschöpfen und meine Bestleistung zu zeigen", betont der diesjährige Formel-1-Rookie Antonelli, "besonders wenn ich den Platz für 2027 und darüber hinaus sichern will."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Mercedes bestätigt Russell und Antonelli - aber erst einmal Mercedes bestätigt Russell und Antonelli - aber erst einmal nur für 2026
Foto zur News: Formel-1-Gehälter 2026: Nur Verstappen und Hamilton Formel-1-Gehälter 2026: Nur Verstappen und Hamilton verdienen mehr als Russell
Foto zur News: Wie George Russell als Kind eine Mail an Toto Wolff schickte Wie George Russell als Kind eine Mail an Toto Wolff schickte - und Erfolg hatte
Foto zur News: Antonelli unter Beschuss: Warum Villeneuve keine Ausreden Antonelli unter Beschuss: Warum Villeneuve keine Ausreden gelten lässt
Foto zur News: Toto Wolff: Mercedes hat Antonelli "unter maximalen Druck Toto Wolff: Mercedes hat Antonelli "unter maximalen Druck gesetzt"
Aktuelles Top-Video
Foto zur News: Trotz Austin-Schlappe: Warum McLaren das schnellste Auto bleibt
Trotz Austin-Schlappe: Warum McLaren das schnellste Auto bleibt

Formel-1-Datenexperte Kevin Hermann analysiert, warum McLaren trotz zweier...

Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die inoffizielle "Sprint-WM" der Formel 1 2025
Die inoffizielle "Sprint-WM" der Formel 1 2025
Foto zur News: Alle Sieger von Sprintrennen in der Formel 1
Alle Sieger von Sprintrennen in der Formel 1
Foto zur News: Austin: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion
Austin: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion
Foto zur News: F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Sonntag
Foto zur News: Die Vertragslaufzeiten der aktuellen Formel-1-Strecken
Die Vertragslaufzeiten der aktuellen Formel-1-Strecken
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Trotz Austin-Schlappe: Warum McLaren das schnellste Auto bleibt
Trotz Austin-Schlappe: Warum McLaren das schnellste Auto bleibt
Foto zur News: "Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
"Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
Foto zur News: Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Foto zur News: Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Mehr Videos
 
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank
Anzeige InsideEVs