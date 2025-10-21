Vor Vertragsverlängerung bei Mercedes: Antonelli hatte "Zweifel" an der Zukunft

(Motorsport-Total.com) - Kimi Antonelli wird auch 2026 für Mercedes in der Formel 1 an den Start gehen: Während Teamkollege George Russell offenbar einen mehrjährigen Vertrag erhalten hat, fährt der 19-jährige Italiener zunächst mit einem Einjahresvertrag - offenbar mit der Option, auch 2027 weiterzumachen.

Antonelli erlebt eine durchwachsene Debütsaison in der Königsklasse, vor allem bei den Europa-Rennen: Sowohl technische Defekte als auch selbstverschuldete Zwischenfälle, wie der Startunfall mit Max Verstappen in Österreich oder der Qualifying-Crash in Monaco, hinterließen bei den Verantwortlichen keinen guten Eindruck.

Die Formel-1-Zukunft des Italieners stand daher zeitweise auf der Kippe, besonders, als Gerüchte über einen möglichen Verstappen-Wechsel zu Mercedes die Runde machten. Es hieß, dass der 18-Jährige sein Cockpit nach nur einer Saison möglicherweise wieder räumen müsste und zu Alpine abgeschoben werden könnte.

Bei Kimi Antonelli "kamen gewisse Zweifel auf"

Antonelli verrät nun, dass er sich nicht unbedingt Sorgen um eine Vertragsverlängerung gemacht habe, und lobt Mercedes für die Unterstützung. Gleichzeitig räumt der Italiener aber ein, dass ihn die schwierige Phase zur Mitte der Saison dazu brachte, seine Zukunft zu hinterfragen.

"Das Team war immer sehr klar in seinen Plänen und darin, was sie vorhatten, also war ich nie wirklich besorgt, aber es ist natürlich immer schön, die Bestätigung zu bekommen", gibt der Mercedes-Pilot zu. "Gerade mit all den Höhen und Tiefen, besonders während der schwierigen Phase, kommen gewisse Zweifel auf."

"Aber das Team war immer sehr unterstützend und offen und wollte unbedingt weitermachen, besonders für das nächste Jahr. Ich bin wirklich froh, nun die Bestätigung zu haben, dass es offiziell ist. Auch wenn ich es schon wusste, beruhigt es mich ein wenig, ein bisschen mehr, weil ich jetzt ganz sicher weiß, dass ich meinen Platz für das nächste Jahr habe."

Mercedes-Youngster weiß: "Ich muss auch liefern"

Doch einen ähnlichen Leistungsabfall wie in dieser Saison darf sich Antonelli im kommenden Jahr nicht mehr leisten, wenn er seinen Mercedes-Vertrag bis 2027 verlängern möchte. "Ich fahre Rennen Jahr für Jahr und versuche immer, die bestmöglichen Ergebnisse zu liefern."

"Wie ich bereits sagte, das Team möchte offensichtlich auch in Zukunft mit mir arbeiten, nicht nur nächstes Jahr, aber ich muss auch liefern", weiß der Mercedes-Youngster. "Ihr Plan ist, mit mir weiterzumachen, wahrscheinlich auch über 2026 hinaus."

"Aber für mich als Fahrer ist es entscheidend, dass ich Leistung zeige und Ergebnisse liefere, besonders nächstes Jahr, weil ich dann ein Jahr Erfahrung habe und es für alle neue Regularien und riesige Chancen geben wird." Auch Einzelergebnisse, wie das Podium in Kanada, können ihn dann nicht mehr retten.

"Wenn wir das Auto haben, wird es für mich wirklich wichtig sein, das Ergebnis maximal auszuschöpfen und meine Bestleistung zu zeigen", betont der diesjährige Formel-1-Rookie Antonelli, "besonders wenn ich den Platz für 2027 und darüber hinaus sichern will."