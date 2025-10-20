Norris trotzt WM-Druck: "Ich muss einfach beide schlagen"

(Motorsport-Total.com) - Für McLaren-Fahrer Lando Norris machen die nach dem Grand Prix der USA 2025 geschrumpften Abstände in der Formel-1-Fahrerwertung "keinen Unterschied". Norris sagte nach seinem zweiten Platz, der ihn näher an WM-Spitzenreiter Oscar Piastri heranrücken ließ: "Es ändert sich nichts."

Auch dass Red-Bull-Fahrer Max Verstappen als aktueller WM-Dritter durch seinen Sieg in Austin zusätzlichen Druck auf Norris und Piastri ausübt, spielt für ihn ebenfalls "keine Rolle", betonte Norris.

"Es ist ziemlich einfach: Ich muss einfach beide Fahrer schlagen, dann ist das Leben leicht. Ich kann nur versuchen, an jedem Wochenende so viele Punkte wie möglich zu holen. Je mehr Punkte ich sammle, desto besser ist es für beide Situationen. Ich muss für keine der beiden Optionen etwas anders machen."

Es wird enger an der Spitze der Formel-1-Fahrerwertung

Doch einiges ist anders nach dem Grand Prix der USA: Norris ist so nah dran an Piastri wie seit dem Grand Prix von Ungarn nicht mehr. Damals lag er neun Punkte hinter seinem McLaren-Teamkollegen zurück - jetzt sind es 14.

Und von hinten rückt Verstappen näher: Ihn trennen noch 26 Punkte von Norris und 40 von Piastri.

Teamchef Stella: McLaren muss sich neu fokussieren

Deshalb warnt McLaren-Teamchef Andrea Stella: "Es ist uns in Austin nach dem enttäuschenden Samstag nicht gelungen, unser volles Potenzial zu entfalten. Wir haben zwar ein Podium und gute Punkte geholt. Es fühlte sich jedoch so an, haben wir im Vergleich zu wenig erreicht. Es war insgesamt einfach nicht das Wochenende, das wir angestrebt hatten."

"Wir streben stets an, am Ende einen Doppelsieg zu erzielen. Das ist uns nicht gelungen. Jetzt müssen wir uns neu fokussieren, das Gelernte anwenden und auf dem Positiven aufbauen, um in Mexiko ein besseres Wochenende zu erreichen", erklärte Stella.