Ferrari-Präsident stärkt Fred Vasseur den Rücken: Trotz Gerüchten um Horner

(Motorsport-Total.com) - Ferrari-Präsident John Elkann hat sich mit einem offiziellen Statement hinter Teamchef Fred Vasseur gestellt, nachdem Gerüchte aufkamen, dass Christian Horner seinen Posten in Maranello übernehmen könnte.

"Ich möchte unser uneingeschränktes Vertrauen für unseren Teamchef Fred Vasseur und seine Arbeit aussprechen, die er gemeinsam mit all unseren Kollegen bei der Scuderia Ferrari leistet - den Mechanikern, Ingenieuren und Fahrern, die an diesem Wochenende in Austin im Einsatz sind", erklärte Elkann.

"Außerdem möchte ich die Bedeutung von Teamarbeit betonen, von allen, um den Fokus auf das einzige Ziel zu richten, das zählt: immer unser Bestes auf der Strecke zu geben."

Spekulationen um Vasseur laut Hamilton "ablenkend"

Die Gerüchte kamen auf, nachdem sich Red Bull offiziell von Horner getrennt hatte und eine Vergleichsvereinbarung abgeschlossen wurde, die ihm eine Rückkehr in die Formel 1 im Jahr 2026 ermöglichen soll.

Lewis Hamilton bezeichnete die Spekulationen vor dem Großen Preis der USA als "ablenkend" und machte klar, dass ein Austausch von Vasseur für ihn nicht zur Debatte steht.

"Ich weiß nicht, ob ich da wirklich viel Licht ins Dunkel bringen kann, aber es ist für uns als Team schon ein bisschen ablenkend", sagte Hamilton.

Ferrari-Fundament weiter festigen

"Das Team hat klar gemacht, wo es steht, was die Verlängerung mit Fred angeht. Fred, ich und das gesamte Team arbeiten hart an der Zukunft - und solche Dinge sind dabei natürlich nicht hilfreich. Ich weiß, dass alle im Werk extrem hart arbeiten und sich voll konzentrieren.

Solche Gerüchte können manchmal ablenken, aber für mich geht es vor allem darum, den Fokus auf unser Ziel zu halten: auf das, was direkt vor uns liegt. Wir wollen das Fundament, das wir in diesem Jahr gelegt haben, weiter ausbauen - damit wir nächstes Jahr bessere Abläufe reinbekommen und eine insgesamt stärkere Performance liefern."

Er fügte hinzu: "Ich weiß nicht, ob an den Gerüchten irgendetwas dran ist - und ich werde sie auch nicht weiter kommentieren."

"Müssen uns auf eigene Aufgaben konzentrieren"

Auch Hamiltons Teamkollege Charles Leclerc äußerte sich vor dem Rennwochenende zum Großen Preis der USA 2025 in Austin zu den Spekulationen:

"Es gibt viele Gerüchte über mich, aber generell auch über das Team - aus welchen Gründen auch immer. Ich habe das Gefühl, es gibt einfach zu viele Leute, die Dinge erzählen, die nicht auf Fakten beruhen. Das ist ein bisschen nervig.

Das war schon immer so. Und ich denke, als Fahrer - aber auch als Team - müssen wir uns einfach auf unsere eigenen Aufgaben konzentrieren. Genau das tun wir auch.

Aber es ist einfach nicht schön, ständig all diese Dinge um das Team herum zu hören. Das ist definitiv keine Situation, in der wir sein wollen, vor allem nicht, wenn die Leistung nicht da ist, wo wir sie gern hätten. Aber wir sind alle darauf fokussiert, das zu ändern - wie ich schon gesagt habe.

Und immer, wenn die Ergebnisse ausbleiben, kommen solche Gerüchte natürlich wieder auf. Aber was ich heute sage, ist dasselbe, was ich in den vergangenen sechs oder sieben Jahren im Team gesagt habe."