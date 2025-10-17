Warum Formel-1-Piloten kleine Reifen als Trophäe bekommen

(Motorsport-Total.com) - Nach jeder Qualifying-Session in der Formel 1 erhält der Fahrer auf der Poleposition eine besondere Auszeichnung: ein verkleinertes Modell eines Formel-1-Reifens von Pirelli. Doch was genau steckt hinter diesem Mini-Reifen, warum wird er vergeben und was passiert damit nach der Siegerehrung?

© LAT Images Seit 2018 gibt es den Pirelli-Poleposition-Award in der Formel 1 Zoom Download

Die sogenannte "Pirelli Poleposition Award Trophy" ist eine relativ neue Ergänzung im Trophäenschrank der Formel 1. Laut Angaben des italienischen Reifenherstellers entstand die Idee während Testfahrten vor der Saison 2018. Ihr Debüt feierte die Auszeichnung beim Großen Preis von Australien 2018, als Lewis Hamilton den ersten Pokal für die schnellste Qualifying-Runde der Saison gewann.

Die Trophäe basiert auf einem Modell der Pirelli-Windkanalreifen, die von den Teams bei aerodynamischen Tests verwendet werden. Es handelt sich um eine um 60 Prozent verkleinerte Nachbildung eines echten Formel-1-Reifens und misst rund 330 Millimeter im Durchmesser.

Bevor die Mini-Reifen als Trophäen dienen, werden sie im Pirelli-Werk in Mailand veredelt. Dort gravieren die Techniker die Logos von Formel 1 und Pirelli sowie eine stilisierte Streckenkarte des jeweiligen Grand Prix in die Oberfläche. Anschließend wird die fertige Auszeichnung sicher verpackt und von einem Pirelli-Mitarbeiter im Handgepäck zu den Rennstrecken der Welt transportiert.

Nach dem Qualifying überreicht ein Vertreter von Pirelli oder ein prominenter Gast den Pokal offiziell an den Polesetter, der ihn meist auf dem Podium oder in der Startaufstellung entgegennimmt. Anschließend wird die Trophäe an das jeweilige Team übergeben.

Beim Großen Preis von Singapur etwa ging die jüngste Poleposition-Trophäe an George Russell. Sie wird nun in der Empfangshalle der Mercedes-Fabrik in Brackley ausgestellt. Laut Pirelli nehmen manche Fahrer die Auszeichnung mit nach Hause, andere Teams spenden sie an Museen oder versteigern sie für wohltätige Zwecke.