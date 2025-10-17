Symonds: Cadillac-Einstieg in die Formel 1 ist "ein Riesenbrocken"

(Motorsport-Total.com) - Pat Symonds, technischer Chefberater von Cadillac, bezeichnet den Aufbau des neuen Formel-1-Teams als beängstigend ("frightening"). Der erfahrene Ingenieur, der zuvor bei der Formel 1 als Technikdirektor tätig und maßgeblich an der Entwicklung des Reglements ab 2022 beteiligt war, beschreibt die Dimension des Projekts als außergewöhnlich - sowohl im Hinblick auf den Zeitplan als auch auf die Komplexität.

Cadillac steigt 2026 offiziell in die Formel 1 ein, nachdem General Motors die von Andretti Global initiierte Bewerbung übernommen hat. Der offizielle Startschuss erfolgte allerdings erst am 7. März dieses Jahres - nur 364 Tage vor dem ersten Freien Training in Australien 2026. (Alle Informationen zum Formel-1-Einstieg von Cadillac)

"Du kannst in 364 Tagen kein Formel-1-Team aufbauen", sagt Symonds. "Es war beeindruckend, wie groß das Engagement bei Cadillac war, noch bevor der offizielle Eintrag bestätigt war. Viele haben in einer Phase begonnen, in der gar nicht klar war, ob wir wirklich die Zulassung bekommen."

Aus dem Nichts zum Team mit 400 Mitarbeitern

Zum Jahresbeginn arbeiteten erst rund 160 Personen am Projekt, berichtet Symonds: "Als wir die offizielle Zusage bekamen, waren es schon etwa 200 - und jetzt sind es über 420. Das Wachstum war rasant, aber auch unglaublich anspruchsvoll. Das Recruiting war eine der größten Herausforderungen."

Besonders beeindruckt zeigt sich Symonds von der Qualität der Arbeit, die bereits in kurzer Zeit geleistet wurde: "Viele der Leute kannte ich schon von früher, und das, was ich vorgefunden habe, war echte Topqualität - auf dem Niveau der besten Teams im Feld."

Infrastruktur als größter Kraftakt

Neben der Entwicklung des Autos sei vor allem der Aufbau der Strukturen eine enorme Aufgabe gewesen: "Ein Formel-1-Auto zu bauen ist schwierig - ich habe etwa 40 davon gemacht, man weiß irgendwann, was wann passieren muss. Aber die Infrastruktur, die Prozesse, die Gebäude, die Logistik - so etwas machst du nur selten, und das ist ein riesiger Kraftakt."

Cadillac hat inzwischen ein erstes Testchassis gebaut, um die Abläufe für Homologation und Crashtests zu erproben. "Dieses Chassis war kein rennfertiges Auto, weil wir zu dem Zeitpunkt die Details des Motoreneinbaus noch nicht kannten", erklärt Symonds.

"Aber es hat uns geholfen, die nötigen Prozesse zu verifizieren - auch wegen der neuen Sicherheitsvorschriften, die sehr anspruchsvoll sind."

Im zweiten Quartal habe Cadillac alle notwendigen Tests mit dem Prototypen abgeschlossen. "Unser erstes Rennchassis ist bereits fertig, die Crashtests sind in den kommenden Wochen gebucht. Viele Teile treffen jetzt ein - wir kommen gut voran."

Mammutprojekt mit klarer Zielrichtung

Trotz der enormen Arbeitslast blickt Symonds optimistisch nach vorn: "Wir sind auf einem guten Weg. Das Team wächst, die Qualität stimmt, und wir haben einen klaren Plan, wie wir bis zum Saisonstart alles zusammenbringen."

Hinzu kommt ein neues Motoren-Reglement, bei dem der Elektroantrieb einen höheren Anteil an der Gesamtleistung ausmacht. Für Symonds ist das ein entscheidender Schritt: "Neue Aerodynamik, neues Auto, neuer Motor - alles auf einmal. Das ist kein einfacher Weg, aber wenn es funktioniert, wird es ein außergewöhnlicher Erfolg."