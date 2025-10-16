Vor Austin: Verstappen sieht "50:50"-Chance auf den Titel

(Motorsport-Total.com) - Red-Bull-Fahrer Max Verstappen sieht vor dem Grand Prix der USA 2025 in Austin (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) eine "50:50"-Chance auf den WM-Titelgewinn. Er sagte in der Pressekonferenz am Circuit of The Americas: "Entweder du gewinnst - oder du gewinnst nicht."

Die aktuelle Ausgangslage in der WM-Gesamtwertung spricht jedenfalls gegen Verstappen: Sechs Rennwochenenden vor Saisonende liegt er 63 Punkte hinter Spitzenreiter Oscar Piastri von McLaren zurück. Doch an den drei vergangenen Rennwochenenden hat Verstappen jeweils Punkte auf Piastri gutgemacht.

Sieht er in der "Jägerrolle" also eine echte Chance, 2025 Formel-1-Weltmeister zu werden? Verstappen antwortet indirekt: "Ehrlich gesagt denke ich darüber nicht viel nach, so einfach ist das. Ich komme zum Rennwochenende und versuche einfach, im Auto alles zu geben, was ich kann. Es spielt für mich keine Rolle, ob ich vorne oder hinten bin."

"Natürlich ist es schöner, vorne zu sein, weil das bedeutet, dass man die Meisterschaft anführt. Aber ich sehe jedes Rennwochenende einfach als eine neue Gelegenheit, wenn möglich zu gewinnen. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht - das Leben geht weiter."

Die Ausgangslage vor Austin sei für ihn "nicht besonders dramatisch", und er fühle sich deshalb auch nicht unter Druck gesetzt. "Wir werden hier unser Bestes geben, dann geht's weiter - und wir schauen, was dabei herauskommt", meint Verstappen.

Ein schnelles Auto hilft, aber ...

Immerhin: Sein Red Bull RB21 präsentierte sich zuletzt gutmütiger als zu anderen Zeitpunkten in der Formel-1-Saison 2025. Verstappen attestiert seinem Fahrzeug konkret eine bessere Balance bei weniger Unter- oder Übersteuern. "In letzter Zeit passt es zum Glück etwas mehr zusammen", erklärt der viermalige Weltmeister.

Doch das allein reiche nicht aus im Titelkampf: "Es geht nicht darum, ob man daran 'glaubt' oder nicht - man muss einfach realistisch bleiben", sagt Verstappen.

"Über weite Teile der Saison war klar, dass wir nicht um die Meisterschaft kämpfen. Jetzt hatten wir zuletzt ein paar gute Ergebnisse, und ich weiß: Wenn das Auto schnell genug ist und um die Spitzenplätze kämpfen kann, bin ich da. So einfach ist das."