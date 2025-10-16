McLaren-Teamchef warnt: Größte Herausforderung steht noch bevor

(Motorsport-Total.com) - McLaren-Teamchef Andrea Stella hat nach dem zweiten Konstrukteurstitel in Folge eine positive Bilanz gezogen, mahnt jedoch, dass die größte Bewährungsprobe für das Team erst noch bevorsteht.

Beim Großen Preis von Singapur auf dem Marina Bay Street Circuit sicherte sich McLaren den Konstrukteurstitel, nachdem Lando Norris und Oscar Piastri auf den Positionen drei und vier ins Ziel kamen.

Durch die 27 Punkte wuchs das Konto des Teams auf insgesamt 650 Zähler an - genug, um Mercedes (325) und Ferrari (298) vorzeitig uneinholbar hinter sich zu lassen.

Nach den Feierlichkeiten an der Strecke kehrten McLaren-CEO Zak Brown, Stella, Piastri und Norris mit der Trophäe ins McLaren Technology Centre zurück, um den Erfolg gemeinsam mit der gesamten Belegschaft zu feiern.

"Es ist bemerkenswert, dass wir bereits zum zweiten Mal in Folge den Konstrukteurstitel feiern dürfen", sagt Stella. "Den Titel 2025 schon bei noch sechs ausstehenden Rennen zu sichern, ist unglaublich."

"Dieses Ergebnis ist ein besonderer Moment für das gesamte Team - ein Beweis für harte Arbeit, Zusammenhalt und Konstanz. Wir können darauf mit großem Stolz zurückblicken."

"Mein Dank gilt Lando und Oscar, aber auch unseren Familien, Freunden und Partnern, die die Leidenschaft und die Opferbereitschaft des Formel-1-Wettbewerbs mit uns teilen."

"Ebenso danke ich unseren Kollegen bei HPP, unseren technischen und kommerziellen Partnern sowie unseren großartigen Fans. Diesen Erfolg haben wir gemeinsam erreicht - und er wird unseren Hunger nur weiter anfachen, auch künftig erfolgreich zu bleiben."

Doch trotz der erneuten Weltmeisterschaft richtet Stella den Blick bereits nach vorn: Die größte Herausforderung für McLaren stehe noch bevor - die Regelreform 2026.

"Auch wenn noch sechs Rennen zu fahren sind, müssen wir fokussiert bleiben und uns auf das vorbereiten, was kommt. Mit der Umstellung des Reglements 2026 steht uns die wohl schwierigste Phase bevor", erklärt Stella.

"Diese Herausforderung wird wie der Aufstieg auf den Mount Everest sein - aber wir werden sie gemeinsam angehen. Jede Minute zählt, und als Team werden wir weiterhin hart arbeiten, um unsere Erfolgsgeschichte als Weltmeister fortzuschreiben."