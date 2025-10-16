  • 16. Oktober 2025 · 20:38 Uhr

    von Sönke Brederlow, Co-Autor: Stuart Codling

"Kein großer Fan vom Sprint": Carlos Sainz fordert Änderung des Rennformats

Carlos Sainz kritisiert das aktuelle Sprint-Format: Warum der Williams-Pilot kein Fan ist und welche Änderungen die Rennen möglicherweise spannender machen könnten

(Motorsport-Total.com) - Die Formel 1 hat vor einem Monat die Sprint-Termine für die Saison 2026 bekanntgegeben: Bei den Rennen in Montreal, Zandvoort und Singapur wird im kommenden Jahr erstmals ein Sprint stattfinden - und das sorgt bei Williams-Pilot Carlos Sainz nicht gerade für Begeisterung.

"Montreal ist ein gutes Beispiel dafür, dass es vielleicht nicht die richtige Wahl war, aber gleichzeitig weiß man ja nie", meint der Spanier. "Vielleicht regnet es in Kanada oder es gibt einen Schauer in Singapur, und am Ende wird es das beste Sprint-Rennen der Geschichte."

Doch der Sprintkalender ist für Sainz ohnehin eher zweitrangig. "Für mich ist eher die Formatänderung, die ich für den Sprint für nötig halte, wichtig, und ich denke, Stefano [Domenicali] ist offen dafür, das zu tun", stellt der Williams-Pilot klar, dass er mit dem aktuellen Format nicht wirklich zufrieden ist.

"Im Moment bin ich kein großer Fan vom Sprint, weil er schon verrät, wie der erste Stint am Sonntag laufen wird, denn das Qualifying hat fast das gleiche Format, und am Sonntag fährt man den ersten Stint mit einem vielleicht etwas schweren Auto, aber immer noch mit dem gleichen Reifensatz."

Carlos Sainz wünscht sich "etwas Würzigeres"

"Ich hätte lieber unterschiedliche Ideen für den Sprint, damit er nicht schon so viel über das Renntempo und die Ergebnisse verrät", betont Sainz. "Eine einfache Idee könnte sein, sicherzustellen, dass jeder das Sprint-Rennen auf Soft-Reifen fährt, also auf einem Reifen mit hoher Abnutzung."

Denn im Normalfall kommt die weiche Mischung im ersten Stint eines Rennens kaum zum Einsatz, sodass wenig über die Performance am Sonntag verraten wird. "Das könnte eine sehr einfache kurzfristige Lösung sein, auch weil wir jede Woche fünf Sätze Reifen wegwerfen."

"Wir fahren nur eine Runde damit und geben sie zurück", erinnert der 31-Jährige an das bekannte Problem der Reifenverschwendung. "Dann gehen sie, keine Ahnung wohin, werden gelagert, aber für uns ist es definitiv an vielen Strecken nur ein Reifen für eine Runde. Das könnte also eine einfache Lösung sein, aber wahrscheinlich nicht genug."

"Ich denke, es braucht etwas anderes, etwas vielleicht etwas Würzigeres", grübelt der Spanier über mögliche Lösungen. "Wenn es darum geht, das Sprint-Rennen etwas interessanter zu machen, sollte es eine gute Gelegenheit sein, vielleicht mit verschiedenen Formaten zu experimentieren und offen zu sein."

Carlos Sainz: Keine Angst vor Fehlentscheidungen

"Wenn es funktioniert, großartig. Wenn nicht, dann ändern wir es wieder, wie wir es in der Vergangenheit getan haben." Dazu gehöre beispielsweise auch die Einführung einer Reverse-Grid-Regelung, wie sie seit einigen Wochen bereits diskutiert wird.

"Ich bin kein großer Fan von Reverse-Grids, aber ich wäre nicht völlig dagegen, in diesem Fall etwas anderes auszuprobieren", sagt Sainz. "Ich denke auch, dass das Sprint-Qualifying anders gestaltet werden könnte, vielleicht mit einer Art Superpole in SQ3."

"Einfach etwas anderes zum Wochenende hinzufügen, immer wieder neue Dinge ausprobieren, vielleicht. Und wie gesagt, nicht zu kritisch sein. Wenn es funktioniert, großartig, das ist besser für das Format. Wenn nicht, keine Angst haben zuzugeben, dass es nicht funktioniert hat, das anerkennen und etwas anderes ausprobieren."

