Zak Brown: Piastri-Behauptung von Alex Palou ist "lächerlich"

(Motorsport-Total.com) - McLaren-Boss Zak Brown hat die Behauptung von IndyCar-Champion Alex Palou zurückgewiesen, er habe keinen Einfluss auf die Verpflichtung von Oscar Piastri für die Formel-1-Saison 2023 gehabt.

Zak Brown hatte laut eigener Aussage nie Zweifel am Talent von Oscar Piastri

Während der aktuellen Verhandlungen vor dem High Court in Großbritannien erklärte Palou, Brown habe ihm gesagt, dass der damalige McLaren-Teamchef Andreas Seidl den Formel-2-Champion von 2021 eigenmächtig unter Vertrag genommen habe, um Daniel Ricciardo zu ersetzen.

Diese Aussage wurde von einigen so interpretiert, dass Brown Zweifel an der Verpflichtung des ehemaligen Alpine-Ersatzfahrers gehabt habe - insbesondere vor dem Hintergrund der Diskussionen, ob Piastri im aktuellen WM-Titelkampf bei McLaren gleichberechtigt mit Teamkollege Lando Norris behandelt werde.

"Ich war mit Zak im Beaverbrook nahe dem McLaren Technology Centre essen", sagte Palou vergangene Woche vor Gericht und erklärt: "Zak sagte mir, es sei nicht seine Entscheidung gewesen, Oscar zu verpflichten. Das sei eine Entscheidung des damaligen Teamchefs Andreas Seidl gewesen."

"Zak sagte mir, Piastris Leistung würde im Hinblick auf 2024 mit meiner verglichen. Aus seiner Sicht sei meine Chance auf das Formel-1-Cockpit dadurch nicht beeinträchtigt", so Palou. Brown hat nun auf Palous Aussagen reagiert und dessen Andeutungen als "lächerlich" bezeichnet.

"Ich weiß nicht, welche Behauptung mich mehr amüsiert hat. Die Vorstellung, dass ich keine Schlüsselrolle bei unserer Fahrerwahl spielen würde, oder die Idee, dass ich nicht hinter der Verpflichtung des unglaublich talentierten Oscar Piastri gestanden hätte", so Brown gegenüber Reuters.

"Beide Behauptungen sind eindeutig lächerlich, und jeder, der unseren Sport verfolgt, wird das sofort erkennen", so Brown, der zudem erklärt, dass Piastri über Palous Aussagen "gelacht" habe, als sich die beiden nach dem Großen Preis von Singapur getroffen hätten.

"Wir haben mit Oscar und Lando das beste Fahrerduo der Formel 1", so Brown weiter. "Ich könnte nicht glücklicher über ihre Leistung und ihren Sportsgeist sein. Ich freue mich auf die großartigen Rennen, die wir im weiteren Verlauf der Saison noch sehen werden."

McLaren verklagt Palou derzeit auf rund 20 Millionen US-Dollar, nachdem dieser seinen IndyCar-Vertrag mit dem Team gebrochen hatte, um 2024 bei Chip Ganassi Racing zu bleiben.

Palou hat den Vertragsbruch eingeräumt und erklärt, er habe das Vertrauen in McLarens Fähigkeit verloren, ihm ein Formel-1-Cockpit zu verschaffen. Er bestreitet aber die Höhe der Summe, die das Team aus Woking von ihm fordert.

Zudem behauptete der 28-Jährige, Brown habe ihm angeboten, ihm bei der Suche nach einem Formel-1-Cockpit zu helfen, was der Amerikaner jedoch vehement dementiert.