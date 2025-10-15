  • 15. Oktober 2025 · 10:45 Uhr

    von R.Vording, Co-Autor: B.Vinel, Übersetzung: M.Lüttgens

Aston Martin klärt auf: Fernando Alonso denkt noch nicht ans Aufhören

Aston Martin dementiert Spekulationen über ein baldiges Karriereende von Fernando Alonso: Teamchef Cowell sieht das Alter des Spaniers als Stärke

(Motorsport-Total.com) - Aston-Martin-Teamchef Andy Cowell hat Spekulationen zurückgewiesen, Fernando Alonso könnte Ende 2026 seine Formel-1-Karriere beenden. Der Brite erklärte gegenüber der englischsprachigen Ausgabe von Motorsport.com, einer Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, er habe von solchen Plänen des Spaniers bislang nichts gehört.

Foto zur News: Aston Martin klärt auf: Fernando Alonso denkt noch nicht ans Aufhören

© LAT Images

Andy Cowell glaubt nicht, dass Fernando Alonso nach 2026 aufhört Zoom Download

"Ich habe mit ihm darüber keine Gespräche geführt", sagte Cowell. "Unsere Unterhaltungen im vergangenen Jahr drehten sich ausschließlich um 2026. Lance [Stroll] ist da genauso. Das bedeutet zwar eine schwierige Saison 2025, aber wir konzentrieren all unsere Energie und Ressourcen auf 2026."

Alonso, zweifacher Weltmeister und mit 419 Grand-Prix-Starts der erfahrenste Fahrer der Formel-1-Geschichte, wartet seit mittlerweile 218 Rennen auf einen Sieg. Der 44-Jährige hatte jüngst in einem Interview mit der spanischen Zeitung AS erklärt, dass das neue technische Reglement 2026 eine entscheidende Rolle für seine Zukunft spielen werde.

"Ich weiß, dass es meine letzte Chance ist", sagte Alonso über die anstehende neue Ära mit überarbeiteten Chassis- und Motorenregeln. "Wenn das Auto schwach ist, fahre ich vielleicht noch ein weiteres Jahr, um positiv abzuschließen. Wenn das Auto stark ist, wird 2026 wahrscheinlich mein letztes Jahr sein."

Update: Formel-1-Designstudie für 2026

Cowell betonte jedoch, dass innerhalb des Teams bislang keine konkreten Gespräche über einen möglichen Rücktritt geführt worden seien. "Ich vermute, Fernando denkt natürlich über das Ende von 2026 hinaus nach und überlegt, was danach kommt. Aber wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass wir 2026, 2027 und darüber hinaus bestmöglich aufgestellt sind. Fernando hat gezeigt, dass er ein außergewöhnlicher Wettkämpfer ist. Sein Alter scheint für ihn kein Problem zu sein, sondern eher eine Stärke."

Alonso ist bereits jetzt der älteste aktive Formel-1-Fahrer seit Graham Hill beim Großen Preis von Brasilien 1975. Zudem ist er der älteste Pilot, der seit Michael Schumacher in den Jahren 2011 und 2012 ein Rennen angeführt, die schnellste Runde erzielt und ein Podium erreicht hat.

