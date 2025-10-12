  • 12. Oktober 2025 · 18:43 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Markus Lüttgens, Co-Autor: Lydia Mee

Petronas-CEO entschuldigt sich nach Siegesfeier beim Singapur-Grand-Prix

Eine spontane Feier mit Folgen: Warum der Petronas-Chef nach dem Formel-1-Rennen in Singapur um Entschuldigung bittet

(Motorsport-Total.com) - Petronas-Präsident Tan Sri Tengku Muhammad Taufik hat sich nach den Champagnerfeierlichkeiten auf dem Podium des Formel-1-Grand-Prix von Singapur öffentlich entschuldigt.

Foto zur News: Petronas-CEO entschuldigt sich nach Siegesfeier beim Singapur-Grand-Prix

© LAT Images

Tan Sri Tengku Muhammad Taufik bei der Siegerehrung in Singapur Zoom Download

Der Malaysier nahm an der Zeremonie teil, nachdem Mercedes-Pilot George Russell das Rennen auf dem Marina Bay Street Circuit von der Poleposition aus gewonnen hatte. Für das aus Malaysia stammende Unternehmen Petronas ist Singapur eine Art stellvertretender Heim-Grand-Prix.

Daher durfte Taufik stellvertretend für das Team den Pokal für den siegreichen Konstrukteur entgegennehmen und machte auch bei der traditionellen Champagnerdusche mit. Obwohl er nach eigenen Angaben keinen Alkohol konsumierte, räumte Taufik ein, dass seine Teilnahme an den Feierlichkeiten die muslimische Gemeinschaft möglicherweise verletzt haben könnte.

"Der jüngste Sieg beim Großen Preis von Singapur war ein lang ersehnter Erfolg in unserer strategischen Partnerschaft mit dem Mercedes-AMG-Formel-1-Team in dieser Saison. Ich fühlte mich geehrt, die Einladung anzunehmen und den Pokal für das siegreiche Team entgegenzunehmen", erklärte Taufik in einer offiziellen Stellungnahme.

Formel-1-Quiz

Welcher Rang war der beste des Teams Mercedes in einer Formel-1-Startaufstellung?

10 2 1 5

Teste Dich jetzt im Formel-1-Quiz und vergleiche Dich mit anderen Usern

"Ich erkenne jedoch an, dass meine spontane Freude in diesem Moment möglicherweise unangebracht war. Auch wenn ich keinen Alkohol getrunken habe, hätte ich als Muslim sensibler mit der Situation umgehen müssen. Daher möchte ich mich für jegliche unbeabsichtigte Verärgerung entschuldigen und übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln."

Zugleich bedankte sich Taufik im Namen von Petronas für die anhaltende Unterstützung und betonte die Bedeutung der Partnerschaft mit Mercedes: "Die Erfolge, die wir heute und in der kommenden Ära nachhaltiger Kraftstoffe erzielen, werden ein Beweis für die Innovationskraft und Fähigkeiten Malaysias sein."

Petronas ist seit 2010 Titelsponsor und Technologiepartner des Mercedes-Teams und wird die Zusammenarbeit auch in der neuen Reglementära ab 2026 fortsetzen. Mit den neuen Vorschriften werden nachhaltige Kraftstoffe in die Formel 1 eingeführt, die Petronas an Mercedes liefern wird.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Ikonische Sponsoren: Die legendären Autos der Formel 1 Ikonische Sponsoren: Die legendären Autos der Formel 1
Foto zur News: 50 Jahre Petronas: Mercedes mit Sonderdesign in Singapur 50 Jahre Petronas: Mercedes mit Sonderdesign in Singapur
Foto zur News: Medienberichte: Petronas plant Malaysia-Comeback in Formel 1 Medienberichte: Petronas plant Malaysia-Comeback in Formel 1 2026
Foto zur News: Mercedes-Petronas auch nach 2026: Vorzeitige Mercedes-Petronas auch nach 2026: Vorzeitige Vertragsverlängerung
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Formel-1-Fahrer mit über 300 Rennstarts
Formel-1-Fahrer mit über 300 Rennstarts
Foto zur News: Von Fangio bis Senna: Die peinlichen Patzer der Formel-1-Legenden
Von Fangio bis Senna: Die peinlichen Patzer der Formel-1-Legenden
Foto zur News: Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Foto zur News: Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Foto zur News: Konstrukteurs-Weltmeister 2025: Die schönsten Jubelbilder von McLaren
Konstrukteurs-Weltmeister 2025: Die schönsten Jubelbilder von McLaren
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Foto zur News: Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Foto zur News: Wie Mercedes auf der Angststrecke Singapur gewinnen konnte
Wie Mercedes auf der Angststrecke Singapur gewinnen konnte
Foto zur News: Wie Mercedes auf der Angststrecke Singapur gewinnen konnte
Wie Mercedes auf der Angststrecke Singapur gewinnen konnte
Mehr Videos
Formel-1-Quiz

Wann kam Gianni Morbidelli auf die Welt?

13. Januar 1968 19. November 1972 02. März 1971 11. Juni 1966
Formel-1-Quiz
 
formel-1-countdown
Formel-1-Liveticker
Anzeige motor1.com