Petronas-CEO entschuldigt sich nach Siegesfeier beim Singapur-Grand-Prix

(Motorsport-Total.com) - Petronas-Präsident Tan Sri Tengku Muhammad Taufik hat sich nach den Champagnerfeierlichkeiten auf dem Podium des Formel-1-Grand-Prix von Singapur öffentlich entschuldigt.

Der Malaysier nahm an der Zeremonie teil, nachdem Mercedes-Pilot George Russell das Rennen auf dem Marina Bay Street Circuit von der Poleposition aus gewonnen hatte. Für das aus Malaysia stammende Unternehmen Petronas ist Singapur eine Art stellvertretender Heim-Grand-Prix.

Daher durfte Taufik stellvertretend für das Team den Pokal für den siegreichen Konstrukteur entgegennehmen und machte auch bei der traditionellen Champagnerdusche mit. Obwohl er nach eigenen Angaben keinen Alkohol konsumierte, räumte Taufik ein, dass seine Teilnahme an den Feierlichkeiten die muslimische Gemeinschaft möglicherweise verletzt haben könnte.

"Der jüngste Sieg beim Großen Preis von Singapur war ein lang ersehnter Erfolg in unserer strategischen Partnerschaft mit dem Mercedes-AMG-Formel-1-Team in dieser Saison. Ich fühlte mich geehrt, die Einladung anzunehmen und den Pokal für das siegreiche Team entgegenzunehmen", erklärte Taufik in einer offiziellen Stellungnahme.

"Ich erkenne jedoch an, dass meine spontane Freude in diesem Moment möglicherweise unangebracht war. Auch wenn ich keinen Alkohol getrunken habe, hätte ich als Muslim sensibler mit der Situation umgehen müssen. Daher möchte ich mich für jegliche unbeabsichtigte Verärgerung entschuldigen und übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln."

Zugleich bedankte sich Taufik im Namen von Petronas für die anhaltende Unterstützung und betonte die Bedeutung der Partnerschaft mit Mercedes: "Die Erfolge, die wir heute und in der kommenden Ära nachhaltiger Kraftstoffe erzielen, werden ein Beweis für die Innovationskraft und Fähigkeiten Malaysias sein."

Petronas ist seit 2010 Titelsponsor und Technologiepartner des Mercedes-Teams und wird die Zusammenarbeit auch in der neuen Reglementära ab 2026 fortsetzen. Mit den neuen Vorschriften werden nachhaltige Kraftstoffe in die Formel 1 eingeführt, die Petronas an Mercedes liefern wird.