  • 11. Oktober 2025 · 14:21 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Sönke Brederlow

Alpine-Chaos: Flavio Briatore ist Boss, und was macht Steve Nielsen eigentlich?

Flavia Briatore als Leader, Steve Nielsen als Managing Director - aber weiterhin kein Teamchef bei Alpine? Wie die Aufgabenverteilung beim Team aus Enstone aussieht

(Motorsport-Total.com) - In keinem anderen Formel-1-Team ist die Struktur so undurchsichtig wie bei Alpine: Seit dem Weggang von Oliver Oakes im Mai dieses Jahres operiert der Rennstall praktisch ohne Führung, wobei Urgestein Flavio Briatore zwar das Zepter übernommen hat, jedoch nicht als offizieller Teamchef auftritt.

Foto zur News: Alpine-Chaos: Flavio Briatore ist Boss, und was macht Steve Nielsen eigentlich?

© circuitpics.de

Steve Nielsen vertritt Alpine nach außen, aber Briatore bleibt der "Leader" Zoom Download

Seit Anfang September mischt auch noch Steve Nielsen in der Führungsriege mit: Der 61-Jährige hat seither die Rolle des Managing Directors inne, womit das organisatorische Chaos zumindest nach außen hin endgültig perfekt ist. Innerhalb des Unternehmens herrscht allerdings Klarheit.

"Flavio ist der Leader", stellt Nielsen klar, wer bei Alpine weiterhin das Sagen hat: "Ich leite Enstone und alles, was dazugehört, und so gehen wir voran. Intern sind wir klar darüber, wie diese Verantwortlichkeiten aufgeteilt sind, und so handhaben wir das."

Kurzum: Nielsen kümmert sich zwar um das operative Tagesgeschäft des Formel-1-Teams in Enstone, aber der eigentliche Chef des Rennstalls, der alle wichtigen Entscheidungen trifft, bleibt Briatore. Dennoch wird Nielsen das Team künftig auch nach außen hin vertreten.

Nielsen kennt das Team aus früheren Jahren

Das Team in Enstone ist dem Briten nicht unbekannt, denn in der Vergangenheit hat Nielsen schon einmal als Sportdirektor für den Rennstall gearbeitet, damals noch unter dem Namen Benetton. "Es fühlt sich ein bisschen so an, als würde man an seine alte Schule zurückkehren", grinst er.

Foto zur News: Alpine-Chaos: Flavio Briatore ist Boss, und was macht Steve Nielsen eigentlich?

© Getty Images Europe

Fährt Alpine mit Nielsen in eine erfolgreichere Zukunft? Zoom Download

"Manche Bereiche sind sofort vertraut, wirken aber ein bisschen kleiner, als man sie in Erinnerung hat. Gleichzeitig gibt es auch Neues. Es ist wirklich schön, wieder hier zu sein. Ich wurde sehr herzlich empfangen. Ich treffe alte Bekannte, aber auch viele neue Gesichter, was ebenfalls gut ist."

Zwar war Nielsen der Formel 1 in der Zwischenzeit nicht abgängig, allerdings arbeitete er in den vergangenen Jahren nicht für ein spezielles Team, sondern im Management der Formel 1 selbst, sowohl für den Automobil-Weltverband FIA als auch für Rechteinhaber Liberty Media.

Nielsen räumt ein: "Es gibt viel zu lernen"

Ein großer Teil seiner Arbeit bestehe nun darin, sich "wieder einzuarbeiten und zu verstehen, was sich in einem Rennteam in den letzten acht Jahren alles verändert hat", betont Nielsen, der auch schon für Lotus und Tyrrell gearbeitet hat. "Es gibt eine Menge Neuerungen."

Foto zur News: Alpine-Chaos: Flavio Briatore ist Boss, und was macht Steve Nielsen eigentlich?

© Getty Images Europe

Flavio Briatore hat bei Alpine weiterhin das Sagen Zoom Download

Dazu gehört vor allem die Budgetobergrenze, auch Budget-Cap genannt, die im Jahr 2021 von der FIA beschlossen wurde. "Für mich ist das besonders interessant, weil ich bei den ersten Diskussionen auf der anderen Seite involviert war", grinst der 61-jährige Brite. "Jetzt auf der 'empfangenden' Seite zu sein, ist eine völlig neue Erfahrung. Es gibt also viel zu lernen, auch für mich selbst."

Der erste Eindruck nach wenigen Wochen ist positiv: "Enstone ist ein großartiger Ort mit viel Talent", sagt Nielsen. Aber "momentan spiegelt das, was wir auf der Strecke zeigen, allerdings weder die Fähigkeiten der Leute noch die Qualität der Einrichtungen wider. Unsere Aufgabe ist es, das zu ändern."

Flavi Briatore hat "gewisse Baustelle hinterlassen"

Das stellt allerdings eine erhebliche Herausforderung dar, denn Briatore habe "eine gewisse Baustelle hinterlassen", meint Experte Ralf Schumacher bei Sky. Obwohl das Team unter der Leitung des Italieners zunächst auf einem vielversprechenden Kurs gewesen sei, "entgleite ihm das Ganze nun ein bisschen".

"Auch das Hickhack mit den Fahrern", erinnert Schumacher an die offene Fahrerdiskussion. "Irgendwie glaube ich, dass [Briatore] mittlerweile einen Führungsstil hat, der vielleicht nicht mehr ganz up-to-date ist. Deshalb hoffe ich, dass [Nielsen] wirklich der neue starke Mann ist, der von hier aus übernehmen kann."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Gerüchte um Alpine: Teamname, Fahrer und Führung - alles im Gerüchte um Alpine: Teamname, Fahrer und Führung - alles im Wandel?
Foto zur News: Formel-1-Teamchefs: Christian Horner meldet sich eigentlich Formel-1-Teamchefs: Christian Horner meldet sich eigentlich überall, außer ...
Foto zur News: Erklärt: Was macht eigentlich ein Formel-1-Teamchef? Erklärt: Was macht eigentlich ein Formel-1-Teamchef?
Foto zur News: Renault-Konzernchef Luca de Meo tritt überraschend zurück Renault-Konzernchef Luca de Meo tritt überraschend zurück
Foto zur News: Alpine: Was die FIA gegen Steve Nielsen als neuen Alpine: Was die FIA gegen Steve Nielsen als neuen Teammanager haben könnte
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Von Fangio bis Senna: Die peinlichen Patzer der Formel-1-Legenden
Von Fangio bis Senna: Die peinlichen Patzer der Formel-1-Legenden
Foto zur News: Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Foto zur News: Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Die letzten 20 Siegerteams der Formel 1
Foto zur News: Konstrukteurs-Weltmeister 2025: Die schönsten Jubelbilder von McLaren
Konstrukteurs-Weltmeister 2025: Die schönsten Jubelbilder von McLaren
Foto zur News: Singapur: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion
Singapur: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Foto zur News: Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Foto zur News: Wie Mercedes auf der Angststrecke Singapur gewinnen konnte
Wie Mercedes auf der Angststrecke Singapur gewinnen konnte
Foto zur News: Wie Mercedes auf der Angststrecke Singapur gewinnen konnte
Wie Mercedes auf der Angststrecke Singapur gewinnen konnte
Mehr Videos
Top-Motorsport-News
Foto zur News: "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
DTM - "Geht mit dem Auto nicht": Ist Glocks bisheriger Nachteil jetzt widerlegt?
Foto zur News: Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
WEC - Doch kein Karriereende: Logan Sargeant vor IMSA-Debüt
Foto zur News: WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
WRC - WRC Finnland 2025: Reifenschäden bei Hyundai, Toyota mit Fünffachführung
Foto zur News: Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall&#039;Igna antwortet
MotoGP - Bagnaia: "Meine Geduld mit Ducati geht zu Ende" - Gigi Dall'Igna antwortet
Motorsport-News auf Motorsport-Total.com
 
f1 live erleben: hier gibt's tickets
USA
Austin
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Mexiko
Mexiko-Stadt
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Brasilien
Sao Paulo
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets
Anzeige motor1.com