Red Bulls Wende: Teamchef bremst - "Mein Beitrag ist gleich null"

(Motorsport-Total.com) - Teamchef Laurent Mekies beharrt weiterhin darauf, dass sein Beitrag zur Trendwende bei Red Bull in der Formel-1-Saison 2025 "gleich null" sei. Andere Teammitglieder halten ihn für zu bescheiden, doch Mekies selbst verweist auf das Feedback von Max Verstappen als entscheidenden Faktor.

Nach zwei Siegen auf Low-Downforce-Strecken holte sich Max Verstappen in Singapur den zweiten Platz. Zwar musste er sich George Russell und Mercedes geschlagen geben, doch das Ergebnis bestätigt: Red Bull Racing ist wieder in der Spur.

Der Fortschritt des Teams ist nicht auf Strecken mit wenig Abtrieb beschränkt - das ist die wichtigste Erkenntnis nach Singapur. Red Bull hat den High-Downforce-Test bestanden.

Test bestanden, aber mit kleinen Schönheitsfehlern

"Für uns bedeutet es sehr viel, hier um den Sieg kämpfen zu können", sagt Teamchef Laurent Mekies. "Monza und Baku waren ein ganz anderes Pflaster, und wir wissen nie, wie es auf einer Strecke, die viel Abtrieb verlangt, sein wird."

"Wir haben es geschafft, vom Freitag an in den richtigen Rhythmus zu kommen", so der Teamchef weiter. "Wir waren im Qualifying im richtigen Rhythmus und wir waren sehr, sehr knapp an der Pole dran. Wir waren auch im Rennen im richtigen Rhythmus. Wir kamen ein paar Sekunden hinter George ins Ziel."

"Das sind gute Nachrichten. Es bedeutet, dass das, was wir da freigeschaltet haben, nicht nur für Strecken mit wenig Abtrieb gilt", so Mekies.

Dennoch lief nicht alles perfekt. Die Set-up-Änderungen vor dem Qualifying zeigten nicht die gewünschte Wirkung, und Verstappen war während des Rennens nicht ganz mit der Balance zufrieden - was ebenso für die Schaltvorgänge galt.

"Max hat großartige Arbeit geleistet, mit diesen Dingen umzugehen und das Auto trotz des Drucks von Lando Norris auf dem zweiten Platz nach Hause zu bringen", so Mekies. Nichtsdestotrotz gibt es darunter wahrscheinlich ein paar Dinge, an denen wir arbeiten müssen, Dinge, die ihn während des Rennens gestört haben. Aber ich würde sie als eher untergeordnet einstufen."

Noch immer null Beitrag? "Ich meine das ernst"

Insgesamt hat Red Bull den Test bestanden - ein Spiegelbild der Fortschritte der vergangenen Wochen. Trotzdem will sich Mekies den Erfolg nicht auf die eigene Fahne schreiben. Schon in Monza sagte er, sein Beitrag sei "gleich null", und als er von nach Singapur erneut darauf angesprochen wurde, blieb seine Antwort unverändert.

"Es ist immer noch null, Leute. Es ist immer noch null, und ich sage das mit demselben Ernst, wie ich es euch nach Monza gesagt habe", betont er. "Die Leistungsverbesserung ist im Grunde auf die Arbeit von allen zurückzuführen, die Rennen für Rennen versuchen, die Grenzen des Autos zu analysieren."

"Was hindert uns daran, das Potenzial des Autos auszuschöpfen? Wie können wir dem Auto mehr Leistung verleihen, wo müssen wir Leistung hinzufügen, damit sie sich in Rundenzeit ummünzt? Diese Arbeit, mit extrem starken und klaren Inputs von Max, zahlt sich jetzt aus, was eine gute Nachricht ist."

Diese Haltung passt zu der Art und Weise, wie Mekies seit seinem Eintritt bei Red Bull Racing agiert - er rückt Verstappen und den Rest des Teams in den Mittelpunkt, nicht sich selbst.

"Es bestätigt nur, dass wir die besten Leute haben, die wir uns erträumen können", sagt Mekies. Gleichzeitig bleibt der Franzose bodenständig: "Wir werden weiterarbeiten, wir hören hier nicht auf. Wir werden es wieder Rennen für Rennen angehen und versuchen zu sehen, ob da noch mehr kommt."

Verstappen: Mekies ist bescheiden

Helmut Marko hat bereits erklärt, dass Mekies zu bescheiden sei, wenn er seinen Einfluss als null bezeichnet - obwohl diese Bescheidenheit innerhalb von Red Bull, auch von der österreichischen Führung, hochgeschätzt wird. Auch Verstappen ist der Meinung, dass Mekies mehr Anerkennung verdient, lobte aber zugleich seinen teamorientierten Ansatz.

"Ich glaube, Laurent ist in dieser Hinsicht wahrscheinlich zu nett", lacht Verstappen. "Aber am Ende des Tages ist es sehr gut, dass wir es einfach als eine echte Teamleistung angehen. Wir haben immer versucht, auf die Details zu achten. Wir haben versucht zu verstehen, was unsere Schwächen waren. Und seit ein paar Rennen hat sich die Lage definitiv stark verbessert."

Verstappen betont auch, dass es nach Singapur noch immer Lektionen zu lernen gebe, auch wenn das nichts an der allgemeinen Richtung ändere.

"Vielleicht war es diesmal nicht so gut wie am vergangenen Rennwochenende, aber manchmal kommt man aus einem Rennen und ist etwas ratlos, versteht nicht wirklich, warum oder wie. Ich glaube aber, dass wir jetzt verstehen, warum oder wie wir besser sein können. Und ja, indem wir die richtigen Fragen stellen, wobei auch Laurent involviert ist, funktioniert es einfach gut."