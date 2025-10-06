  • 06. Oktober 2025 · 10:59 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Stefan Ehlen, Co-Autor: Sam Shepard

Wolff betont erneut: Russell und Antonelli sind "beide fix" für 2026

Trotz Sieg in Singapur hat George Russell noch keinen neuen Formel-1-Vertrag für 2026: Mercedes-Teamchef Toto Wolff beruhigt die Fans

(Motorsport-Total.com) - Offiziell hat Singapur-Sieger George Russell noch immer kein Formel-1-Cockpit für 2026. Doch Mercedes-Teamchef Toto Wolff betonte nach dem Nachtrennen erneut: Eine Vertragsverlängerung mit Russell und dessen Teamkollegen Andrea Kimi Antonelli sei lediglich Formsache.

Foto zur News: Wolff betont erneut: Russell und Antonelli sind "beide fix" für 2026

© Getty Images Europe

Die beiden Mercedes-Fahrer 2025: Andrea Kimi Antonelli und George Russell Zoom Download

"Keine Sorge: Wir werden es schon [irgendwann] verkünden", sagte Wolff auf Nachfrage von Sky. "Beide [sind] fix." (Übersicht: Fahrer und Teams für die Formel-1-Saison 2026!)

Warum die offizielle Bestätigung weiter auf sich warten lässt, erklärte Wolff später so: "Gute Dinge brauchen Zeit. Es geht um Details, nicht um die großen Themen."

An Russell habe er ohnehin keine Zweifel: "George ist dieses Jahr wirklich herausragend. Man sieht einfach, wenn alles zusammenpasst, das Auto perfekt abgestimmt ist und der Fahrer voll im Flow ist - dann entsteht eine dominante Kombination."

Formel-1-Quiz

Unter der Flagge welchen Landes startet(e) das Mercedes-Team in der Formel 1?

Russland Kanada Deutschland Luxemburg

Teste Dich jetzt im Formel-1-Quiz und vergleiche Dich mit anderen Usern

So wie in Singapur: Ein Trainingscrash am Freitag brachte Russell nur kurzzeitig aus dem Tritt. Am Samstag sicherte er sich souverän die Poleposition und am Sonntag ähnlich deutlich den Grand-Prix-Sieg - seinen fünften in der Formel 1 seit 2022.

Was Wolff am meisten beeindruckt

Was Wolff am meisten an Russell beeindruckt: Dass Russell nur wenige Fehler macht. "Das zeigt die Weiterentwicklung, die er in diesem Jahr gemacht hat", erklärte Wolff.

Video wird geladen…

  Weitere Formel-1-Videos

2023 war Russell ebenfalls in Singapur beim Kampf um den Sieg abgeflogen und ausgeschieden. "Solche Fehler passieren ihm nicht mehr", sagte Wolff. "Er hatte das Rennen voll unter Kontrolle, hat seinen Vorsprung aufgebaut und ihn gemanagt, als Max Verstappen etwas näherkam. Es gab zu keinem Zeitpunkt Zweifel oder Risiko in seinem Fahrstil."

Wie Russell mehr Gelassenheit entwickelt hat

Woher Russell diese Routine hat? Er selbst meint: "Das kommt mit der Erfahrung. Man lernt einfach, jede Situation optimal zu nutzen."

"Vor ein paar Jahren bin ich wohl angespannter gefahren, habe manchmal zu sehr gepusht, wenn es nicht nötig war. Jetzt bin ich viel entspannter."

"Auch in Singapur vor dem Rennen, als es eine Stunde vorher zu regnen begann, habe ich mir einfach gedacht: Es ist, wie es ist. Es betrifft alle gleichermaßen, ich kann es ohnehin nicht ändern, also gibt es keinen Grund, sich deswegen verrückt zu machen. Vor ein paar Jahren hätte ich da sicher anders reagiert."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: George Russell vor neuem Mercedes-Vertrag: Toto Wolff verrät George Russell vor neuem Mercedes-Vertrag: Toto Wolff verrät aktuellen Stand
Foto zur News: Vertragspoker bei Mercedes: Darum zögert George Russell noch Vertragspoker bei Mercedes: Darum zögert George Russell noch
Foto zur News: Toto Wolff: Wegen Prost lüge ich Russell über Max Verstappen Toto Wolff: Wegen Prost lüge ich Russell über Max Verstappen nicht an!
Foto zur News: George Russell: Mercedes spricht nicht nur mit Max George Russell: Mercedes spricht nicht nur mit Max Verstappen
Foto zur News: Doornbos: Gespräche zwischen Max und Mercedes waren Doornbos: Gespräche zwischen Max und Mercedes waren "intensiv"
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Singapur: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion
Singapur: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion
Foto zur News: F1: Grand Prix von Singapur 2025
F1: Grand Prix von Singapur 2025
Sonntag
Foto zur News: F1: Grand Prix von Singapur 2025
F1: Grand Prix von Singapur 2025
Samstag
Foto zur News: F1: Grand Prix von Singapur 2025
F1: Grand Prix von Singapur 2025
Freitag
Foto zur News: F1: Grand Prix von Singapur 2025
F1: Grand Prix von Singapur 2025
Pre-Events
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Experte ordnet Verstappens Nordschleifen-Sieg ein | Was bedeutet das für das 24h-Rennen?
Experte ordnet Verstappens Nordschleifen-Sieg ein | Was bedeutet das für das 24h-Rennen?
Foto zur News: Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Foto zur News: Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Foto zur News: Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Mehr Videos
formel-1-countdown
Formel-1-Liveticker
 
f1 live erleben: hier gibt's tickets
USA
Austin
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Mexiko
Mexiko-Stadt
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Brasilien
Sao Paulo
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets