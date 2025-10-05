  • 05. Oktober 2025 · 08:29 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Lydia Mee, Übersetzung: Benja Hiller

Chris Harris: Verstappen ist seinem Netflix-Schurken-Image entwachsen

Der ehemalige Top-Gear-Moderator Chris Harris räumt mit dem Schurken-Image auf, das Max Verstappen vor allem in Großbritannien anhängt - er sei "verdammt cool"

(Motorsport-Total.com) - Der ehemalige Top Gear-Moderator und bekannte Chris Harris hat über den wachsenden Popularitätsschub von Vierfach-Formel-1-Weltmeister Max Verstappen in Großbritannien gesprochen.

Foto zur News: Chris Harris: Verstappen ist seinem Netflix-Schurken-Image entwachsen

© Getty Images AsiaPac

Ein entspannter Max Verstappen (Red Bull) beim Grand Prix in Singapur (2025) Zoom Download

Im Podcast Chris Harris on Cars erklärt der ehemalige Moderator von Top Gear und bekannte Autojournalist:

"Wie ist dieser Podcast eigentlich zur Max-Verstappen-Fanvereinigung geworden? Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich glaube wirklich, wir sind Teil einer Welle der Wertschätzung für Max hier in Großbritannien, die es vielleicht vor sechs Monaten noch gar nicht gab. Denn man muss einfach anerkennen, wenn jemand es auf die richtige Art macht - und dabei einfach verdammt cool ist".

"Aktuell der beste Formel-1-Fahrer im Feld"

"Das Großartige daran ist für mich: Es gibt viele F1-Fahrer, die krampfhaft versuchen, cool zu wirken - und dann gibt es einen, der es überhaupt nicht versucht. Und genau weil er es nicht versucht, ist er einfach verdammt cool. Er ist der Coolste."

Max Verstappens beste Manöver in Kurve 1

Das Ganze kommt kurz nach Verstappens GT3-Sieg auf der Nordschleife in der Nürburgring-Langstrecken-Serie, zusammen mit seinem Teamkollegen, dem britischen Fahrer Chris Lulham.

"Ich denke, in den letzten Wochen haben wir eine Demonstration von vielleicht demjenigen gesehen, der aktuell der beste Formel-1-Fahrer im Feld ist", führte Harris weiter aus.

"Immer einen Schritt voraus"

Filmproduzent Manish Pandey, der im Podcast zu Gast war, ergänzte:

"Das, was ich an Max liebe, ist Folgendes: Es geht darum, was er macht, aber gleichzeitig hat er die Fähigkeit, immer einen Schritt voraus zu sein. Das fatale Problem so vieler Sportler ist ja, dass sie voll in dem aufgehen, was sie tun - und dann, wenn diese Phase vorbei ist, haben sie eigentlich keinen Plan, was sie danach machen wollen.

Anzeige
FORMEL 1 Fanartikel
Mercedes-AMG Petronas Kinder T-Shirt Logo türkis
Michael Schumacher Beanie World Champion 1994 blau
Michael Schumacher Ford B194 F1™ World Champion 1994 1:8
Jetzt FORMEL 1 Fanartikel kaufen

Und dabei ist es völlig egal, wie viel Geld du hast. Es spielt keine Rolle, welche Werte du besitzt. Du gehst von einem Moment auf den anderen von der Nummer eins in dem, was als die absolute Spitze deines Sports gilt, vielleicht dazu über, die Nummer eins in einer anderen Sportart zu werden - oder die Nummer zwei, oder die Nummer neun.

Verstappen nach Drive to Survive falsch eingeschätzt

Und was wir bei Max als Mensch sehen: Er schlägt wirklich seinen ganz eigenen Weg ein, oder? Er arbeitet an seiner Zukunft und sorgt dafür, dass diese Zukunft im Rennsport liegt."

Harris hatte schon früher argumentiert, dass "die meisten Leute in Großbritannien" den Niederländer falsch einschätzen. Nach sieben Staffeln von Netflix' Drive to Survive wurde der amtierende Weltmeister als Bösewicht des Fahrerlagers abgestempelt. Doch der Autojournalist ist überzeugt, dass das nicht der Realität entspricht.

Formel-1-Quiz

Wie viele Punkte pro Rennen hat Max Verstappen in seiner F1-Karriere durchschnittlich erzielt?

8,28 3,04 1,96 14,46

Teste Dich jetzt im Formel-1-Quiz und vergleiche Dich mit anderen Usern

"Das, was man über Max Verstappen wissen muss, ist: Die meisten Leute in Großbritannien haben ihn falsch verstanden. Und deshalb - ich will jetzt nicht sagen, dass ich stolz auf den Film bin - aber ich denke, wir haben unsere Aufgabe nicht erfüllt, das Bild, das die Leute von ihm haben, geradezurücken", sagte er nach einer Ausfahrt im neuen Ford Mustang GTD zusammen mit dem viermaligen Formel-1-Champion.

"Das wäre zu zynisch gedacht. Was wir gemacht haben, ist, den Leuten zu zeigen, wer er wirklich ist. Und ehrlich gesagt: Er ist einer von uns. Er ist ein sehr, sehr unkomplizierter Kerl, der zufällig mit einem Talent geboren wurde, ein Rennauto auf eine Art zu fahren, die keiner von uns so wirklich nachvollziehen kann."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Max Verstappen lehnt Kühlweste ab: "Das ist doch lächerlich" Max Verstappen lehnt Kühlweste ab: "Das ist doch lächerlich"
Foto zur News: Longruns in Singapur: Kann Max Verstappen die McLarens Longruns in Singapur: Kann Max Verstappen die McLarens schlagen?
Foto zur News: Verstappen verblüfft in der "Grünen Hölle" - seine Kollegen Verstappen verblüfft in der "Grünen Hölle" - seine Kollegen reagieren ehrlich
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: F1: Grand Prix von Singapur 2025
F1: Grand Prix von Singapur 2025
Samstag
Foto zur News: F1: Grand Prix von Singapur 2025
F1: Grand Prix von Singapur 2025
Freitag
Foto zur News: F1: Grand Prix von Singapur 2025
F1: Grand Prix von Singapur 2025
Pre-Events
Foto zur News: Nelson Piquet fährt seinen Brabham BT52 aus der Saison 1983
Nelson Piquet fährt seinen Brabham BT52 aus der Saison 1983
Foto zur News: Seit 2000: Alle WM-Entscheidungen im letzten Saisonrennen
Seit 2000: Alle WM-Entscheidungen im letzten Saisonrennen
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Experte ordnet Verstappens Nordschleifen-Sieg ein | Was bedeutet das für das 24h-Rennen?
Experte ordnet Verstappens Nordschleifen-Sieg ein | Was bedeutet das für das 24h-Rennen?
Foto zur News: Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Foto zur News: Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Foto zur News: Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Mehr Videos
f1 live erleben: hier gibt's tickets
USA
Austin
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Mexiko
Mexiko-Stadt
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Brasilien
Sao Paulo
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets
 
Formel-1-Quiz

Aus welchem Land stammt Jean Alesi?

Südafrika Argentinien Frankreich Japan
Formel-1-Quiz
Anzeige motor1.com