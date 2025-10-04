  • 04. Oktober 2025 · 20:01 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Benja Hiller

DRS-Spalt zu groß: Willams kassiert für Albon und Sainz Disqualifikation

Ein bitterer Schlag für Williams - beide Boliden wurden nach der Qualifikation von Singapur wegen eines technischen Regelverstoßes disqualifiziert

(Motorsport-Total.com) - Nach einer eher durchwachsenen Qualifikation zum Großen Preis von Singapur 2025 verlieren die beiden Williams-Piloten Alexander Albon und Carlos Sainz auch die Plätze zwölf und 13. Der Grund ist eine Disqualifikation wegen eines nicht regelkonformen DRS-Systems. (Zum Qualifying-Bericht)

Foto zur News: DRS-Spalt zu groß: Willams kassiert für Albon und Sainz Disqualifikation

© Sutton Images

Alexander Albon (Williams) im Qualifying zum Singapur Grand Prix (2025) Zoom Download

An allen Punkten entlang der Spannweite muss, wenn das DRS aktiviert ist, der Abstand zwischen den beiden Elementen des Heckflügelprofils (wie in Artikel 3.10.1 definiert) mindestens 9,4 mm und höchstens 85 mm betragen. Dieser Abstand wird mit einer kugelförmigen Messvorrichtung überprüft.

"Beide Autos überschritten das maximale Limit von 85 mm auf beiden Seiten des äußeren Bereichs des Heckflügels", heißt es im Bericht von Jo Bauer, dem technischen Delegierten der FIA.

DRS-Spalt größer als erlaubt

Das bedeutet: Das DRS der Autos erzeugte einen größeren Spalt und damit weniger Abtrieb als von den Vorschriften erlaubt. Albon, Sainz und ein Vertreter des Williams-Teams wurden von den Rennkommissaren für eine Anhörung vorgeladen.

Letztere machen es nun offiziell: "Im ausgefahrenen Zustand überschritt das DRS an beiden Seiten des äußeren Bereichs des Heckflügels die zulässige Höchstgrenze von 85 mm." Williams hat die Disqualifikation bereits akzeptiert. Schon 2024 hatte es einen ähnlichen Fall gegeben: Beide Haas-Boliden wurden beim Großen Preis von Monaco 2024 nach der Qualifikation disqualifiziert.

Video wird geladen…

  Weitere Formel-1-Videos

Teamchef James Vowles äußerte sich in einem Statement enttäuscht, aber einsichtig über die Disqualifikation: "Wir untersuchen dringend, wie es dazu kommen konnte. Zu keinem Zeitpunkt wollten wir uns einen Leistungsvorteil verschaffen, und die Heckflügel hatten unsere eigenen Überprüfungen früher am Tag bestanden. Doch es gibt nur eine Messung, die zählt, und wir akzeptieren die Entscheidung der FIA voll und ganz."

"Werden alles daransetzen, uns morgen nach vorne zu kämpfen"

In den Trainings lief es für das britische Team eigentlich gar nicht schlecht - zumindest für Sainz. Der Spanier war auf den Ergebnislisten in allen drei Sessions in den Top10 wiederzufinden. Im Qualifying konnte Williams das Ergebnis jedoch nicht bestätigen.

Dennoch steht fest: Albon und Sainz hatten Chancen, um in Singapur um Punkte mitzufahren. Das Rennen starten die beiden Williams-Piloten jetzt von Platz 19 und 20.

Vowles zeigt sich im Statement dennoch angriffslustig: "Wir haben ein Auto, das an diesem Wochenende Punkte holen kann, und werden alles daransetzen, uns morgen vom Ende des Feldes nach vorne zu kämpfen. Zudem werden wir unsere Prozesse sofort überprüfen, um sicherzustellen, dass dies nicht erneut geschieht."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Großer Preis von Singapur - Singapur - Qualifying
Großer Preis von Singapur - Singapur - Startaufstellung
Foto zur News: Nach Qualifying-Pleite in Singapur: McLaren erkennt ein Nach Qualifying-Pleite in Singapur: McLaren erkennt ein "Muster"
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: F1: Grand Prix von Singapur 2025
F1: Grand Prix von Singapur 2025
Samstag
Foto zur News: F1: Grand Prix von Singapur 2025
F1: Grand Prix von Singapur 2025
Freitag
Foto zur News: F1: Grand Prix von Singapur 2025
F1: Grand Prix von Singapur 2025
Pre-Events
Foto zur News: Nelson Piquet fährt seinen Brabham BT52 aus der Saison 1983
Nelson Piquet fährt seinen Brabham BT52 aus der Saison 1983
Foto zur News: Seit 2000: Alle WM-Entscheidungen im letzten Saisonrennen
Seit 2000: Alle WM-Entscheidungen im letzten Saisonrennen
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Experte ordnet Verstappens Nordschleifen-Sieg ein | Was bedeutet das für das 24h-Rennen?
Experte ordnet Verstappens Nordschleifen-Sieg ein | Was bedeutet das für das 24h-Rennen?
Foto zur News: Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Foto zur News: Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Foto zur News: Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Mehr Videos
Formel-1-Quiz

Wie viele Podestplätze verstrichen beim Williams-Team bis zum ersten F1-Sieg?

9 6 12 10
Formel-1-Quiz
 
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank