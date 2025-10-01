Lando Norris offen: Warum Red Bull im WM-Kampf noch gefährlich werden kann

(Motorsport-Total.com) - WM-Spitzenreiter Oscar Piastri wurde in den vergangenen Wochen bereits als möglicher Formel-1-Weltmeister gehandelt. Doch der Große Preis von Aserbaidschan hat gezeigt, wie schnell sich das Blatt wenden kann: Weil der Australier in Baku patzte, konnten sowohl Lando Norris als auch Max Verstappen wieder aufholen.

Ob Red Bull den WM-Kampf zwischen den beiden McLaren-Piloten sogar noch einmal richtig spannend machen kann? "Ich denke schon, dass die anderen aufgeholt haben", räumt Norris ein. "Red Bull hat letztes Wochenende Upgrades gebracht, also läuft es bei ihnen offensichtlich sehr gut."

"Ihr Rennspeed ist stark. Sie haben in diesem Jahr einige Rennen gewonnen, das ist also keine Überraschung", erklärt der aktuelle WM-Zweite bei Sky. "Sie haben sich in einigen Bereichen verbessert, aber sie sind schon seit Jahren ein siegreiches Team. Wir wussten, dass sie eine Bedrohung sein könnten."

Norris versucht, sich stetig zu verbessern

Dass nicht jede Strecke dem McLaren MCL39 liegt, sei ebenfalls ein Faktor, weiß Norris. "Dieses Wochenende war zudem nicht unser sauberstes, da gibt es also definitiv Dinge, die wir besser machen wollen", sagt der Brite nach seinem siebten Platz in Baku.

"Aber wir geben jedes Wochenende unser Bestes. Perfekt zu sein, ist in der Formel 1 einfach schwer", betont der McLaren-Pilot, der sich in dieser Saison schon mehrere Fehler geleistet hat. "Ich arbeite daran, mich zu verbessern. Hätte ich manches besser machen können? Ja."

"Aber nicht, weil ich es nicht versucht hätte", ergänzt der 25-Jährige, der in der Fahrer-WM mittlerweile 25 Punkte hinter Spitzenreiter Piastri liegt. "Ich gebe immer alles. Also mache ich einfach weiter, so gut ich kann, und versuche gleichzeitig, mich stetig zu verbessern."

McLaren ist "nicht einfach zu fahren"

Dabei spiele es keine Rolle, was auf der anderen Seite der McLaren-Garage passiere. "Ich konzentriere mich auf mich selbst", erklärt Norris, der seinen Teamkollegen als "großartigen Fahrer" bezeichnet. Doch in Baku verursachte der Australier gleich zwei Unfälle.

"Ich glaube, viele Leute unterschätzen, wie leicht es hier ist, Fehler zu machen", nimmt der Brite seinen Stallgefährten sogar in Schutz. "Das zeigt nur, dass unser Auto nicht einfach zu fahren ist, um ganz vorne mitzuhalten. Ich glaube nicht, dass wir so leicht schnell sein können wie Red Bull."

Auf einigen Streckenabschnitten konnte Norris nach eigenen Aussagen auch Yuki Tsunoda nicht folgen. "Red Bull macht definitiv einen guten Job. Wir haben auf manchen Strecken mit weniger Abtrieb, wie zum Beispiel in Las Vegas, immer noch Schwierigkeiten."

Lando Norris will weniger Fehler machen

"Aber wir hatten trotzdem viele gute und vielversprechende Leistungen", erinnert Norris. "Wir bleiben also fokussiert, machen weiter unser Ding und versuchen, mit ein paar weniger Fehlern noch mehr herauszuholen. Die Fehler, die Oscar gemacht hat, und die, die ich gemacht habe, zeigen einfach, dass das Auto immer noch schwierig zu fahren ist."

"Es kann unglaublich schnell sein, aber auf Strecken wie [in Baku] oder auf anderen Kursen kann es dich erwischen, wenn man nur einen Schritt falsch macht. Daran arbeiten wir. Es ist schwer zu zeigen, aber das Auto kann einen 'beißen'. Dieses Wochenende hat es mich erwischt, und ein bisschen auch Oscar."