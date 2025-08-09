  • 09. August 2025 · 08:55 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Andre Wiegold

Alesi kritisiert Hamilton: "Demoralisiert die Menschen um sich herum"

Jean Alesi geht mit den jüngsten Aussagen von Lewis Hamilton ins Gericht und wirft dem Ferrari-Fahrer vor, dem Team in der Formel 1 zu schaden

(Motorsport-Total.com) - "Ich denke, Hamiltons Haltung demoralisiert die Menschen um ihn herum. Senna oder Schumacher hätten so etwas nie gesagt", schreibt Alesi in seiner Kolumne Pit Stop für Corriere della Sera. Der Franzose spielt auf die Selbstkritik des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters an, der kryptisch sagte, er sei vielleicht nicht mehr gut genug für das Geschäft.

Foto zur News: Alesi kritisiert Hamilton: "Demoralisiert die Menschen um sich herum"

© circuitpics.de

Lewis Hamilton muss von Jean Alesi einstecken: Ist er noch der richtige Mann? Zoom Download

In Ungarn schied Hamilton bereits in Q2 aus dem Qualifying aus, während sein Teamkollege Charles Leclerc die Poleposition holte. Auf der Inlap sagte er am Funk: "Jedes Mal. Jedes verdammte Mal." Nach dem Zeittraining wurde er darauf angesprochen und antwortete: "Damit meine ich jedes Mal mich. Nutzlos, absolut nutzlos! Es gibt kein Problem mit dem Team. Wie man sieht, steht das Auto auf Pole. Also müssen wir wahrscheinlich den Fahrer wechseln."

Im Rennen selbst fiel Leclerc letztlich auf Platz vier zurück und wurde somit noch von den beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri sowie dem Mercedes-Fahrer George Russell überholt. Hamilton? Der landete auf Platz zwölf und erreichte somit nicht einmal die Punkteränge. Auch daran lässt Alesi kein gutes Haar an Ferrari.

Foto zur News: Alesi kritisiert Hamilton: "Demoralisiert die Menschen um sich herum"

© LAT Images

Lewis Hamilton steht bei Ferrari in der Kritik Zoom Download

"Es sah zunächst aus wie eine italienische Komödie, wurde dann aber zum Horrorfilm", urteilt der ehemalige Formel-1-Fahrer. "George Russell hat das entlarvt, nachdem er Leclercs Auto auf der Strecke beobachtet hatte. Ein Ferrari-Team, das am Samstag glänzt und am Sonntag nichts bringt, ist genau das, was all jene zur Weißglut treibt, die das springende Pferd im Herzen tragen."

Ex-Formel-1-Pilot Anthony Davidson kann Hamiltons Aussage hingegen nachvollziehen: "Ich habe es selbst erlebt. Wenn man älter wird, stellt man sich automatisch Fragen. Das ist ganz normal." Davidson ist 46 Jahre alt, arbeitet als Sky-Experte und hat seinen Helm an den Nagel gehängt.

Hamilton hadert mit sich und seiner Rolle bei Ferrari. Im Gespräch mit Sky sagte er nur: "Wenn man ein Gefühl hat, dann hat man ein Gefühl. Im Hintergrund läuft einiges, das nicht besonders gut ist, also ..." Worte, die den Satz beenden, blieb er schuldig, doch auf die Frage, ob er noch gerne Rennen fahre, antwortete er: "Ja, ich liebe es immer noch. Ich liebe das Rennfahren."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: "Nicht mehr derselbe Fahrer" - Hamiltons Leistungsfrage "Nicht mehr derselbe Fahrer" - Hamiltons Leistungsfrage
Foto zur News: Hamilton bleibt niedergeschlagen: "Wenn man ein Gefühl hat, Hamilton bleibt niedergeschlagen: "Wenn man ein Gefühl hat, dann ..."
Foto zur News: Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Lewis Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Lewis Hamilton
Foto zur News: Hamilton verzweifelt: Ralf Schumacher erkennt Hamilton verzweifelt: Ralf Schumacher erkennt Rücktritts-Tendenz
Foto zur News: "Müssen den Fahrer wechseln": Hamilton nach Q2-Aus am Boden "Müssen den Fahrer wechseln": Hamilton nach Q2-Aus am Boden
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die ältesten Rekordhalter der Formel 1
Die ältesten Rekordhalter der Formel 1
Foto zur News: Charles Leclerc holt nur fünf Siege aus 27 Poles
Charles Leclerc holt nur fünf Siege aus 27 Poles
Foto zur News: Pirelli-Test mit Alpine, Ferrari, McLaren und Racing Bulls in Ungarn
Pirelli-Test mit Alpine, Ferrari, McLaren und Racing Bulls in Ungarn
2. Tag
Foto zur News: Pirelli-Test mit Alpine, Ferrari, McLaren und Racing Bulls in Ungarn
Pirelli-Test mit Alpine, Ferrari, McLaren und Racing Bulls in Ungarn
1. Tag
Foto zur News: Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Mehr Fotos & Fotostrecken
AnzeigeFormel-1 Tickets Österreich 2026 kaufen
Folge Formel1.de
Videos
Foto zur News: Zweistoppstrategie gescheitert: Wurde Piastri von McLaren benachteiligt?
Zweistoppstrategie gescheitert: Wurde Piastri von McLaren benachteiligt?
Foto zur News: Formel Langeweile: Warum in Belgien nicht mehr überholt wird
Formel Langeweile: Warum in Belgien nicht mehr überholt wird
Foto zur News: "Jemand hat mit Gewalt versucht, Horner loszuwerden" | Interview Ralf Schumacher
"Jemand hat mit Gewalt versucht, Horner loszuwerden" | Interview Ralf Schumacher
Foto zur News: Hülkenberg-Podium: Was Sauber in Silverstone alles richtig machte
Hülkenberg-Podium: Was Sauber in Silverstone alles richtig machte
Mehr Videos
formel-1-countdown
Formel-1-Liveticker
 
Anzeige motor1.com