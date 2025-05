Formel-1-Liveticker: Wegen Briatore? Warum hat Oakes bei Alpine gekündigt?

Für Esteban Ocon war der Große Preis von Miami erfolgreich, wenn es auch keine Punkte für ihn abzugreifen gab. Im Rennen am Sonntag kämpfte er über mehrere Runden auf Augenhöhe mit Lewis Hamilton im Ferrari, sein Teamkollege Oliver Bearman sah am gesamten Wochenende kein Land gegen den Franzosen. Was gab den Ausschlag für diese insgesamt gute Leistung? Die Balance, wie er in seiner Medienrunde im Anschluss des Rennens erklärte: "Lewis war einfach ein bisschen schneller als ich, als wir gegen ihn gekämpft habe. Leider mussten wir uns geschlagen geben. Das Auto fühlte sich von der Balance her so gut an wie wahrscheinlich noch nie in diesem Jahr. Deshalb ist es ein bisschen frustrierend. Aber als Team haben wir einen Plan, wie wir das Auto verbessern können. Ich freue mich auf das nächste Rennen, um zu sehen, wo wir stehen."

Warum hat Oliver Oakes bei Alpine gekündigt? Eine Frage, die sich viele Fans und Beobachter nach der Schock-Meldung aus Enstone am gestrigen Dienstagabend fragen . Wie The Race berichtet, soll es zwischen dem alten Teamchef Oakes und dem "neuen, alten" Teamchef Flavio Briatore zum Bruch gekommen sein, weil Briatore Jack Doohan bereits am Sonntag in Miami darüber informiert haben soll, dass er ab sofort nicht mehr im Auto sitzt. Die Beziehung zwischen Oakes und Briatore, der von Renault-CEO Luca de Meo bei der Vorstellung des diesjährigen Autos in London als "der Boss" bezeichnet wurde, soll demnach schon seit Ende vergangener Saison angespannt gewesen sein, weil Briatore unbedingt Franco Colapinto im Auto haben wollte, Oakes aber wollte sich an die Abmachung mit Jack Doohan halten, hätte ihn auch jetzt nicht vor die Tür gesetzt. Ebenso musste Oakes die Entscheidungen "von oben" generell mittragen, manche wurden schon vor seiner Ankunft gefällt, andere als er schon da war, aber Mitspracherecht soll er prinzipiell nie gehabt haben. Schlecht könnte es auch für Oakes-Schützling Paul Aron aussehen, der für ihn bereits in den Juniorserien bei Hitech gefahren ist. Für Oakes spricht, dass er lieber die Entscheidung mit Rückgrat getroffen hat und (zumindest öffentlich) gekündigt hat, weil er den Weg des oftmals erratisch agierenden Briatore nicht mehr mitgehen wollte, aber es ist ein weiteres Kapitel der dramatischen Alpine/Renault-Saga in der Formel 1, das ist klar.

