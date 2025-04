Erklärt: Was macht eigentlich ein Formel-1-Teamchef?

(Motorsport-Total.com) - Es gibt nicht den einen Weg, um Teamchef bei einem Formel-1-Rennstall zu werden. So viel vorweg. Welche Voraussetzungen notwendig sind und welche Fähigkeiten besonders geschätzt werden, erklären wir in diesem Artikel über die aktuellen Formel-1-Teamchefs und ihre Aufgaben in einem modernen Grand-Prix-Team.

Was ist ein Teamchef in der Formel 1?

Einfach ausgedrückt: Der Teamchef ist der Boss eines Formel-1-Teams. Damit ist die Hierarchie klar. In vielen Fällen ist der Teamchef der oberste Entscheidungsträger und maßgeblich für die Leistung des Rennstalls verantwortlich.

In der Vergangenheit übernahmen die Teamgründer häufig selbst die Rolle des Teamchefs und waren teilweise sogar Eigentümer des Rennstalls. So etwa Colin Chapman bei Lotus, Bruce McLaren bei McLaren oder Frank Williams bei Williams.

Mehr noch: Chapman war zudem Designer seines Teams, Williams arbeitete aktiv in der Garage, und McLaren trat sogar selbst als Rennfahrer an.

Heutzutage ist das nicht mehr der Fall: Moderne Formel-1-Teamchefs machen sich die Hände nicht mehr schmutzig und sitzen erst recht nicht selbst im Formel-1-Rennauto. Sie sind meist angestellte Führungskräfte und halten möglicherweise Anteile am Team, mehr nicht.

Dass selbst Formel-1-Teamchefs inzwischen Angestellte sind, zeigt, dass Rennställe meist nicht mehr isoliert operieren. Viele Teams sind Teil größerer Unternehmen und dienen als Aushängeschild eines Konzerns.

Beispiele: Ferrari unterhält als Automobilhersteller seit Jahrzehnten ein Rennteam, bei dem ein enger Austausch zwischen Werk und Team besteht. Red Bull Racing hingegen gehört einem Konzern, dessen Hauptgeschäft nichts mit Motorsport zu tun hat.

Zwischen diesen Extremen gibt es viele weitere Teamkonstellationen - stets mit Auswirkungen auf die Rolle des Teamchefs, der in jedem Rennstall der zentrale Verantwortliche ist. Der Teamchef muss sicherstellen, dass die Ergebnisse stimmen und die Investition ins Team sich auszahlt.

Was sind die Aufgaben eines Formel-1-Teamchefs?

Der Teamchef ist das öffentliche Gesicht des Rennstalls. Er gibt Presseinterviews, vertritt das Team bei politischen und sportlichen Diskussionen und ist Ansprechpartner bei Besprechungen mit der FIA, den Sportkommissaren oder anderen Rennställen.

Diplomatisches Geschick und Geschäftssinn gehören zu den wichtigsten Eigenschaften eines Teamchefs. Er muss Interessen vertreten und Entscheidungen treffen, die oft weitreichende Folgen haben.

Eine weitere Schlüsselaufgabe ist die Führung des Teams. Der Teamchef sorgt für ein strukturiertes und motivierendes Arbeitsumfeld. Zwar kann ein technischer Hintergrund hilfreich sein, doch im Alltag darf er sich nicht in Details verlieren. Stattdessen muss er das große Ganze im Blick behalten.

Eine zentrale Entscheidung für den Teamchef lautet: Was erledigt er selbst, und welche Aufgaben delegiert er? Ein Formel-1-Team besteht aus hochspezialisierten Experten wie Renningenieuren, Strategen und Mechanikern. Aufgabe des Teamchefs ist es, die besten Talente ins Team zu holen, ein optimales Arbeitsumfeld zu schaffen und seinen Mitarbeitern Vertrauen zu schenken.

Manche Teamchefs verfolgen dabei unterschiedliche Management-Philosophien. Während einige lediglich die Fäden in der Hand halten, setzen andere ihre Expertise in bestimmten Bereichen aktiv ein, um das Team direkt zu unterstützen.

Wer also sind die aktuellen Teamchefs in der Formel 1? Wir stellen sie jetzt vor!

Jonathan Wheatley

Team: Sauber



Teamchef seit: 2025



Erfolge als Sauber-Teamchef: keine

Jonathan Wheatley, geboren am 7. Mai 1967 in Beaconsfield in England, ist seit dem 1. April 2025 Teamchef bei Sauber. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Formel 1 übernimmt er eine zentrale Rolle bei der Transformation des Teams in das Audi-Werksteam ab 2026.

© LAT Images Jonathan Wheatley als Teamchef von Sauber Zoom Download

Wheatley begann seine Motorsportlaufbahn Anfang der 1990er-Jahre bei Benetton als Mechaniker. Er stieg zum Chefmechaniker auf und blieb auch nach der Umbenennung des Teams in Renault bis 2006 in dieser Position. In dieser Zeit war er an zwei Konstrukteurstiteln beteiligt.

2006 wechselte er zu Red Bull, wo er zunächst als Teammanager und später als Sportdirektor tätig war. Unter seiner Mitwirkung gewann das Team sechs Konstrukteurs- und sieben Fahrertitel. Besonders hervorzuheben ist seine Rolle bei der Entwicklung der Boxencrew, die mehrfach Weltrekorde für die schnellsten Boxenstopps aufstellte.

Bei Sauber arbeitet Wheatley eng mit Mattia Binotto zusammen, der als Chief Operating und Chief Technical Officer fungiert. Gemeinsam leiten sie das Managementteam der Sauber Motorsport AG und berichten direkt an den Vorstandsvorsitzenden Gernot Döllner.

Wheatley ist bekannt für seinen ruhigen und analytischen Führungsstil. Er legt großen Wert auf präzise Abläufe und kontinuierliche Verbesserung. Sein Ziel ist es, Sauber operativ auf das Niveau von Red Bull zu bringen, wobei er betont, dass dies ein schrittweiser Prozess sei.

Andy Cowell

Team: Aston Martin



Teamchef seit: 2025



Erfolge als Aston-Martin-Teamchef: noch keine (erste Saison)

Andy Cowell, geboren am 12. Februar 1969 in England, ist ein angesehener Ingenieur und Motorsportmanager, der seit 2025 als Teamchef von Aston Martin tätig ist. Cowell gilt als einer der führenden Experten im Bereich der Antriebsentwicklung und hat sich durch seine Innovationskraft und Führungsqualitäten in der Formel 1 einen Namen gemacht.

© Motorsport Images Der neue Aston-Martin-Teamchef Andy Cowell Zoom Download

Seine Karriere begann Cowell nach dem Studium des Maschinenbaus an der University of Lancaster. Er trat 1990 in die Motorsportwelt ein und arbeitete zunächst bei Cosworth, wo er an der Entwicklung von Hochleistungsmotoren beteiligt war. Später wechselte er zu BMW und spielte eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der V10-Motoren für Williams Anfang der 2000er-Jahre, die zu mehreren Siegen führten.

2004 trat Cowell dem Mercedes-Motorsportprogramm bei, wo er als leitender Ingenieur und später als Geschäftsführer für die Motorenentwicklung tätig war. Er leitete das Team, das die Hybrid-Antriebe entwickelte, die Mercedes eine Dominanz in der Formel 1 von 2014 bis 2021 sicherten. Unter seiner Leitung gewannen Mercedes-Autos insgesamt acht Konstrukteurs-Weltmeisterschaften in Folge - Rekord in der Formel 1.

Nach seinem Ausscheiden bei Mercedes im Jahr 2020 widmete sich Cowell zunächst der Beratung und technologischen Entwicklung außerhalb der Formel 1, bevor er 2024 als Geschäftsführer zu Aston Martin zurückkehrte. Seine zusätzliche Berufung zum Teamchef unterstreicht die Ambitionen des Rennstalls, der ab 2026 mit Honda als exklusivem Motorenpartner eine neue Ära anstrebt.

Oliver Oakes

Team: Alpine



Teamchef seit: 2024



Erfolge als Alpine-Teamchef: Punkte

(Alle Statistiken in der Formel-1-Datenbank abrufen!)





Oliver Oakes, geboren am 11. Januar 1988 in Norwich, England, ist ein ehemaliger Rennfahrer, der als Teamchef und Motorsportunternehmer bekannt wurde. Seine Karriere begann auf der Rennstrecke, wo er sich als einer der vielversprechendsten Kartfahrer seiner Generation etablierte: 2005 gewann er die Kart-Weltmeisterschaft, was ihm internationale Anerkennung einbrachte und den Grundstein für seine weitere Karriere im Motorsport legte.

© Alpine F1 Team Alpine-Teamchef Oliver Oakes Zoom Download

Nach seinem Erfolg im Kart begann Oakes in den Nachwuchskategorien des Motorsports Fuß zu fassen. Er trat in Formelserien wie der Formel BMW und der Formel 3 an, entschied sich jedoch früh, seine aktive Rennfahrerkarriere zu beenden und sich auf die geschäftlichen und organisatorischen Aspekte des Sports zu konzentrieren. Diese Entscheidung führte ihn in die Welt des Teammanagements.

Oakes gründete und leitete das Team Hitech GP, das sich schnell als eines der führenden Nachwuchsteams etablierte. Unter seiner Führung gewann Hitech Titel in der Formel 4 und war auch in der Formel 3 erfolgreich. Oakes' Talent, junge Fahrer zu fördern und ein starkes Team aufzubauen, machte ihn zu einer angesehenen Figur in der Motorsportwelt.

Sein Erfolg im Nachwuchsbereich führte Oakes schließlich zu einer Rolle in der Formel 1. Oakes übernahm eine Führungsposition bei Alpine und bringt dort seinen unternehmerischen Geist und seine Erfahrung im Aufbau erfolgreicher Teams in die Königsklasse ein.

Laurent Mekies

Team: Racing Bulls



Teamchef seit: 2024



Erfolge als Racing-Bulls-Teamchef: Punkte

Laurent Mekies, geboren am 28. April 1977 in Tours, Frankreich, ist ein erfahrener Ingenieur und Motorsportmanager, der seit 2024 als Teamchef von Racing Bulls in der Formel 1 tätig ist. Seine Laufbahn im Motorsport begann nach seinem Studium an der Ecole Centrale Paris, einer der renommiertesten Ingenieursschulen Frankreichs, mit einem Schwerpunkt auf Fahrzeugtechnik und Aerodynamik.

© Motorsport Images Racing-Bulls-Teamchef Laurent Mekies Zoom Download

Mekies startete seine Karriere bei Arrows in der Formel 1, wo er als Aerodynamiker tätig war. Nach der Schließung des Teams im Jahr 2002 wechselte er zu Minardi, dem Vorgängerteam von Toro Rosso (heute Racing Bulls). Dort stieg er schnell auf und wurde Chefingenieur, bevor das Team von Red Bull übernommen wurde.

2014 wechselte Mekies "auf die andere Seite" zum Automobil-Weltverband (FIA), war dort Sicherheitsbeauftragter und stellvertretender Renndirektor, bevor er 2018 bei Ferrari die Rolle des Sportdirektors übernahm. In dieser Funktion war er für die strategische Ausrichtung des Teams und die Kommunikation mit der FIA verantwortlich. Seine Fähigkeit, technische Expertise mit Managementfähigkeiten zu kombinieren, stärkte seinen Ruf als eine der Schlüsselfiguren im Paddock.

2024 kehrte Mekies zu seinen Wurzeln zurück, als er Teamchef von Racing Bulls wurde. Seine Aufgabe ist es, das Team, das als Schwesterteam von Red Bull agiert, zu einem konkurrenzfähigeren Rennstall zu entwickeln und die Verbindung zu Red Bulls Erfolgen zu stärken.

Ayao Komatsu

Team: Haas



Teamchef seit: 2023



Erfolge als Haas-Teamchef: Punkte

Ayao Komatsu, geboren am 28. Januar 1976 in Japan, ist ein erfahrener Ingenieur und Motorsportmanager, der seit Ende 2023 offiziell als Haas-Teamchef tätig ist. Er ist der erste Japaner, der die Rolle eines Teamchefs in der Formel 1 übernimmt, und bringt eine beeindruckende technische und strategische Expertise in die Führung des amerikanischen Rennstalls ein.

© TOYOTA GAZOO Racing Haas-Teamchef Ayao Komatsu Zoom Download

Nach seinem Ingenieursstudium in Großbritannien begann Komatsu seine Motorsportkarriere im Jahr 2003 in der Formel 1. Er arbeitete zunächst bei British American Racing (BAR), dann bei Renault und später bei Lotus, wo er als Renningenieur große Erfolge feierte. Zu seinen Schützlingen zählte unter anderem Romain Grosjean, mit dem er mehrere Podestplätze erzielte. Seine analytische Denkweise und sein Verständnis für Rennstrategie machten ihn zu einer gefragten Persönlichkeit im Paddock.

2016 wechselte Komatsu zu Haas, das kurz darauf sein Formel-1-Debüt gab. Zunächst war er als Chefingenieur für den Streckenbetrieb tätig und spielte eine zentrale Rolle beim Aufbau der technischen Strukturen des neuen Teams. Komatsu war maßgeblich daran beteiligt, Haas als solides Mittelfeldteam zu etablieren und die Zusammenarbeit mit Ferrari effektiv zu nutzen.

Im Jahr 2023 wurde Komatsu zum Teamchef von Haas ernannt. In dieser Rolle ist er verantwortlich für die strategische und operative Leitung des Rennstalls und vertritt das Team sowohl an der Rennstrecke als auch in politischen Belangen der Formel 1. Mit seinem technischen Hintergrund und seiner langjährigen Erfahrung hat er sich zum Ziel gesetzt, Haas weiterzuentwickeln und langfristig wettbewerbsfähiger zu machen.

James Vowles

Team: Williams



Teamchef seit: 2023



Erfolge als Williams-Teamchef: Punkte

James Vowles, geboren am 20. Juni 1979 in England, ist ein angesehener Motorsportingenieur und Teamchef, der 2023 die Leitung von Williams in der Formel 1 übernommen hat.

© Motorsport Images Williams-Teamchef James Vowles Zoom Download

Nach seinem Studium der Ingenieurwissenschaften an der University of Cambridge und einem Masterabschluss an der Cranfield University trat Vowles 2001 in die Formel 1 ein. Seine Karriere begann bei British American Racing (BAR), das später zu Honda, Brawn und schließlich Mercedes wurde.

Als führender Ingenieur spielte Vowles eine zentrale Rolle in der Strategieabteilung des Teams, wo er an der Schnittstelle zwischen Technik und Rennstrategie agierte. Einen entscheidenden Beitrag leistete Vowles bei Brawn im Jahr 2009, als das Team sensationell die Fahrer- und Konstrukteurs-WM gewann.

Nach der Übernahme durch Mercedes im Jahr 2010 blieb er im Team und war bis 2022 als Chefstratege tätig. Während seiner Zeit bei Mercedes trug er maßgeblich zur Dominanz des Teams bei, das von 2014 bis 2021 acht Konstrukteurstitel in Folge gewann. Seine strategischen Entscheidungen in den Rennen waren oft der Schlüssel zu den Erfolgen von Fahrern wie Lewis Hamilton und Nico Rosberg.

Im Januar 2023 wurde Vowles zum Teamchef von Williams ernannt, um den Traditionsrennstall wieder zu alter Stärke zu führen. Vowles' Berufung markiert den Beginn einer neuen Ära für Williams, das sich auf eine Zukunft mit neuen technischen und personellen Investitionen vorbereitet.

Frederic Vasseur

Team: Ferrari



Teamchef seit: 2023



Erfolge als Ferrari-Teamchef: Siege

Frederic Vasseur, geboren am 28. Mai 1968 in Draveil, Frankreich, ist ein erfahrener Ingenieur und Motorsportmanager, der seit Januar 2023 als Ferrari-Teamchef in der Formel 1 tätig ist. Seine Karriere begann in der Ingenieurswelt, wo er an der renommierten Ecole Centrale Paris Maschinenbau studierte und früh eine Leidenschaft für den Motorsport entwickelte.

© Motorsport Images Ferrari-Teamchef Frederik Vasseur Zoom Download

Nach seinem Studium gründete Vasseur 1996 das Team ASM (später ART Grand Prix), das in der Formel 3 zahlreiche Titel gewann. Unter seiner Führung etablierte sich das Team als Talentschmiede, aus der Fahrer wie Lewis Hamilton und Nico Rosberg hervorgingen.

2016 wagte Vasseur den Schritt in die Formel 1 und wurde Teamchef bei Renault, als der französische Hersteller nach einer längeren Pause zurückkehrte. Nach nur einem Jahr verließ er das Team aufgrund interner Differenzen und übernahm 2017 die Leitung des Sauber-Teams, das später unter dem Namen Alfa Romeo antrat. Vasseur führte das Team durch eine Phase des Umbruchs und etablierte es als solide Mittelfeldkraft in der Formel 1.

Im Januar 2023 trat Vasseur die Nachfolge von Mattia Binotto als Teamchef von Ferrari an. Damit übernahm er die Leitung eines der prestigeträchtigsten Teams im Motorsport. Vasseurs technischer Hintergrund, seine Führungsqualitäten und seine langjährige Erfahrung machen ihn zu einer der Schlüsselfiguren in der modernen Formel 1.

Andrea Stella

Team: McLaren



Teamchef seit: 2022



Erfolge als McLaren-Teamchef: Weltmeister in der Konstrukteurswertung

Andrea Stella, geboren am 22. Februar 1971 in Orvieto, Italien, ist ein angesehener Ingenieur und Motorsportmanager, der seit 2023 als Teamchef von McLaren in der Formel 1 tätig ist. Stella begann seine Karriere in den 1990er-Jahren als Ingenieur bei Ferrari, nachdem er einen Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität La Sapienza in Rom erworben hatte.

© circuitpics.de McLaren-Teamchef Andrea Stella Zoom Download

Bei Ferrari arbeitete Stella zunächst als Performance-Ingenieur und betreute unter anderem Michael Schumacher während dessen Erfolgsjahren. Ab 2002 stieg er zum Renningenieur auf und arbeitete eng mit Kimi Räikkönen und später mit Fernando Alonso zusammen. Seine technische Expertise und seine Fähigkeit, mit Fahrern auf höchstem Niveau zu arbeiten, machten ihn zu einer unverzichtbaren Figur innerhalb des Teams.

2015 wechselte Stella zu McLaren, wo er zunächst als Leiter der Fahrerperformance tätig war. Er spielte eine Schlüsselrolle in der Neustrukturierung des Teams und wurde später Rennleiter befördert. Seine umfangreiche Erfahrung und sein strategisches Denken trugen maßgeblich dazu bei, McLaren wieder wettbewerbsfähiger zu machen.

Im Dezember 2022 wurde Stella zum Teamchef von McLaren ernannt, nachdem Andreas Seidl das Team verlassen hatte. 2024 gewann McLaren unter Stellas Leitung erstmals seit vielen Jahren den Titel in der Konstrukteurswertung.

Toto Wolff

Team: Mercedes



Teamchef seit: 2013



Erfolge als Mercedes-Teamchef: Weltmeister in Fahrer- und Konstrukteurswertung

Toto Wolff, ein ehemaliger Rennfahrer aus Österreich, ist eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im Motorsport. Der 1972 geborene Wolff feierte 2022 seinen 50. Geburtstag. Er ist bei Mercedes nicht nur Teamchef, sondern hält auch Anteile am Rennstall und ist zudem als Motorsport-Verantwortlicher bei Mercedes tätig, ähnlich wie sein Vorgänger Norbert Haug.

© Motorsport Images Mercedes-Teamchef Toto Wolff Zoom Download

Seine Motorsportkarriere begann Wolff als Rennfahrer. Er bestritt Rennen in der Formel Ford in Deutschland und Österreich und wechselte später in den Sportwagenbereich. Anschließend zog er sich aus dem aktiven Rennsport zurück und wandte sich dem Management von Rennteams zu. Eine wichtige Station war dabei seine Rolle als Direktor beim Williams-Team in der Formel 1.

Seine größte Karriereleistung ist jedoch zweifellos seine Arbeit als Teamchef und Mitbesitzer von Mercedes in der Formel 1. Unter seiner Führung entwickelte sich das Team zu einer dominanten Kraft in der Formel 1 und gewann zwischen 2014 und 2021 acht Konstrukteurs-Weltmeisterschaften in Folge. In dieser Zeit führte er Fahrer wie Lewis Hamilton und Nico Rosberg zu insgesamt sieben Fahrer-Weltmeistertiteln.

Privat ist Wolff mit der ehemaligen Rennfahrerin Susie Wolff (geborene Stoddart) verheiratet. Susie Wolff hat nach ihrer aktiven Rennkarriere ebenfalls den Weg ins Management gefunden und war von 2018 bis 2022 Teamchefin des Venturi-Teams in der Formel E. Seit 2023 ist sie als Geschäftsführerin der F1-Academy tätig, einer Rennserie, die sich auf die Förderung von Frauen im Motorsport konzentriert.

Christian Horner

Team: Red Bull



Teamchef seit: 2005



Erfolge als Red-Bull-Teamchef: Weltmeister in Fahrer- und Konstrukteurswertung

Christian Horner ist einer der erfolgreichsten Teamchefs in der Geschichte der Formel 1. Seit 2005 steht er an der Spitze von Red Bull Racing und hat das Team von einem Neueinsteiger zu einer der dominierenden Kräfte im Motorsport gemacht. Unter seiner Führung hat Red Bull zahlreiche Titel gewonnen und bleibt auch heute ein Maßstab für Erfolg in der Königsklasse des Motorsports.

© Motorsport Images Red-Bull-Teamchef Christian Horner Zoom Download

Horner begann seine Karriere als Rennfahrer und trat in den 1990er-Jahren in der damaligen Formel 3000 an, der Vorgängerserie der heutigen Formel 2. In dieser Phase gründete er den Rennstall Arden, was ihn zu einem der letzten Teambesitzer und Fahrer in Personalunion auf diesem Niveau machte. 1998 entschied er sich mit nur 25 Jahren, das Cockpit zu verlassen und sich vollständig dem Management seines Teams zu widmen.

Mit Arden war Horner äußerst erfolgreich und gewann mehrere Titel in Nachwuchsrennserien. Dieser Erfolg blieb auch in der Formel-1-Welt nicht unbemerkt: 2005 holte Red Bull ihn als Teamchef für sein neu gegründetes Formel-1-Team. Damit begann eine der beeindruckendsten Erfolgsgeschichten der Formel 1.

Unter Horners Führung entwickelte sich Red Bull Racing zu einem dominierenden Rennstall. Mit Sebastian Vettel gewann das Team zwischen 2010 und 2013 vier Fahrer- und vier Konstrukteurs-Weltmeisterschaften in Folge. Nach einer kurzen Übergangsphase knüpfte Red Bull mit Max Verstappen an diese Dominanz an: Seit 2021 hat Verstappen mehrere Weltmeisterschaften für das Team gewonnen, während Red Bull auch wiederholt den Konstrukteurstitel sichern konnte.

Privat ist Horner mit der ehemaligen Spice-Girl-Sängerin Geri Halliwell verheiratet, die mittlerweile als Geri Horner bekannt ist.

Bekannt ist Horner zudem für eine kuriose Eigenart: Wenn ein Rennen in eine entscheidende Phase eintritt, wippt er nervös mit dem Bein - eine kleine Geste, die oft im TV eingefangen wird und zu seinem Markenzeichen geworden ist.