Russell: Qualifyings waren 2024 gut, meine Rennen müssen besser werden

(Motorsport-Total.com) - George Russell weiß, wo er sich steigern muss, um mit Mercedes in der Formel-1-Saison 2025 den nächsten Schritt zu machen. "Mein Qualifying war im letzten Jahr meine Stärke, aber ich hatte das Gefühl, dass ich im Rennen mehr zu bieten habe. Ich denke, die letzten drei Jahre haben das gezeigt", sagt er.

© Getty Images George Russell will als Mercedes-Teamleader 2025 angreifen Zoom Download

Dabei zieht der Brite auch den Vergleich zu Ex-Teamkollege Lewis Hamilton: "Ich glaube, 2022 war meine Schnelligkeit nie infrage gestellt, aber Lewis war mir wahrscheinlich im Renntempo überlegen. Und dann wurde ich jedes Jahr stärker und stärker."

"Ich versuche also, das noch ein bisschen mehr zu verbessern. Und ich habe die Strecken erkannt, auf denen ich mich schwergetan habe und an denen ich arbeiten möchte."

Russell: Feld rückt immer enger zusammen

Was das Qualifying angeht, glaubt Russell, dass es in der kommenden Saison eine noch größere Rolle spielen wird, sich in einem immer enger werdenden Feld eine gute Startposition zu sichern. "Wir haben letztes Jahr sieben Rennen angeführt, und das war nur möglich, weil wir so stark im Qualifying waren", erinnert er sich.

Zwar räumt Russell ein: "Wir hätten definitiv keine sieben Rennen gewinnen können, aber ich hatte das Gefühl, dass wir vielleicht vier, möglicherweise fünf hätten gewinnen können."

Mercedes-Shakedown 2025 mit dem W16 in Sachir George Russell (Mercedes) Galerie

Dass die Abstände vor allem im Qualifying mittlerweile so eng sind, bewertet der Mercedes-Pilot positiv. "Das macht es spannend, und das ist es, was man in diesem Sport sehen will." Besonders das Qualifying in Abu Dhabi 2024 sei ein Beispiel dafür gewesen: "Da lag das gesamte Feld in Q1 innerhalb von einer halben Sekunde - so sollten Rennen sein. Dann steigt der Druck, dann wird es richtig spannend."

Keine Angst vor Rolle als Teamleader

Für Russell steigt der Druck auch, weil er nach dem Abgang von Hamilton nun eine führende Rolle im Team übernimmt. Der Brite betont jedoch, dass er sich auch in einer unveränderten Konstellation in dieser Position gesehen hätte, da er in sein viertes Jahr mit Mercedes und sein siebtes Jahr in der Formel 1 startet.

"Letztes Jahr war wahrscheinlich meine bisher stärkste Saison in der Formel 1, und ich habe das Gefühl, dass ich von Jahr zu Jahr besser werde", erklärt er selbstbewusst.

Von Anfang an habe er großen Rückhalt durch das Team gespürt, was sich mit seinem neuen Teamkollegen Kimi Antonelli fortsetze. Kimi sei ein "super schneller Fahrer, super motiviert", sagt Russell. Zwar habe er Rookie zunächst viel zu lernen, "aber ich bin mir sicher, dass es eine gute gemeinsame Saison werden wird".