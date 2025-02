Formel-1-Liveticker: Kuriose Panne beim Haas-Shakedown in Silverstone

Der große F1-Launch-Event in London wirft seine Schatten voraus. Um 21 Uhr MEZ am morgigen Dienstag gehts in der O2-Arena so richtig ab. In Deutschland könnt ihr den Livestream auf dem YouTube-Kanal der Formel 1 und bei Sky Sport F1 sehen. In Österreich zeigt ServusTV im linearen Fernsehen und auch auf dem Streamingdienst ServusTV On die Veranstaltung live. Mittlerweile gibts auch mehr Informationen zum Rahmenprogramm, so wird die Veranstaltung von Komiker und Schauspieler Jack Whitehall moderiert und es treten die US-Country-Sensation Kane Brown, sowie der preisgekrönte Multi-Platin-Künstler mgk, Machine Gun Kelly (Bild), auf. Zudem gibt es Brian Tylers "Are We Dreaming" und die britische Kultband Take That legt ebenfalls einen Boxenstopp auf der Bühne ein. Gemeinsam mit allen 20 Fahrern und zehn Teams werden sie "eine unvergessliche Nacht" gestalten zum 75-Jährigen Jubiläum der Königsklasse.

