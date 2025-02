1.000 Tage an der WM-Spitze: Max Verstappen durchbricht Schallmauer

(Motorsport-Total.com) - Die Formel 1 befindet sich aktuell noch in der Winterpause, doch das hat Max Verstappen nicht davon abgehalten, "auf der Couch" eine weitere Schallmauer zu durchbrechen. Der Niederländer führt inzwischen nämlich seit 1.000 Tagen die Fahrer-Weltmeisterschaft der Königsklasse an.

Konkret übernahm Verstappen die WM-Führung am 22. Mai 2022 mit seinem Sieg beim Spanien-Grand-Prix in Barcelona. Der Red-Bull-Pilot verdrängte damals Charles Leclerc von der Spitze der Fahrer-Weltmeisterschaft und gab diese Führung bis heute nicht mehr ab.

Denn nachdem Verstappen den WM-Titel 2022 gewann, siegte er 2023 auch gleich beim Saisonauftakt wieder. Ein Jahr später wiederholte sich dieses Szenario. So gab es in der Formel 1 inzwischen seit mehr als zwei Jahren und acht Monaten keinen anderen WM-Leader mehr.

Und weil der inzwischen viermalige Weltmeister auch 2024 wieder den Titel gewann, kann er die WM-Führung frühestens am 16. März 2025 in Melbourne verlieren. Zu diesem Zeitpunkt wäre er dann 1.029 Tage am Stück an der Spitze der Weltmeisterschaft gewesen.

Verstappen überflügelte Schumacher bereits 2024

Den Rekord hatte sich Verstappen bereits zuvor im Verlauf der Saison 2024 geschnappt. Die vorherige Bestmarke hielt Michael Schumacher, der ab dem USA-Grand-Prix im Jahr 2000 ebenfalls mehr als zwei Jahre an der Spitze der Formel-1-WM thronte.

Nach zwei "perfekten" Saisons 2001 und 2002, bei denen er die WM jeweils vom ersten bis zum letzten Rennen anführte, riss die Serie erst nach 896 Tagen beim Saisonauftakt 2003 in Melbourne, den David Coulthard gewann, während "Schumi" lediglich Vierter wurde. (zur Fotostrecke "Top 10: Die längste Zeit am Stück als WM-Spitzenreiter in der Formel 1")





Verstappen ist damit der erste Fahrer, der nun die Marke von 1.000 Tagen am Stück als WM-Spitzenreiter übersprungen hat. Und nimmt man nicht die Zahl der Tage sondern die Anzahl an Rennen an der WM-Spitze als Grundlage, hat der Niederländer Schumacher und Co. sogar noch deutlicher distanziert.

Denn weil es heute mehr Grands Prix als früher gibt, führte "Schumi" die WM damals "nur" 37 Rennen in Folge an, während es bei Verstappen jetzt bereits 63 sind. Spannend: Lewis Hamilton, der wie Schumacher siebenmal den WM-Titel gewann, befindet sich in keiner Liste ganz oben.

Die persönliche Bestmarke des Briten liegt "nur" bei 546 Tagen in Folge an der WM-Spitze (Singapur 2014 bis Australien 2016), was 25 Rennen und nicht einmal zwei Jahren entspricht. Verstappen dagegen hat 2025 sogar die Chance, den Rekord auf mehr als drei Jahre in Folge auszubauen.

Gesamtzeit als WM-Leader: Hamilton jagt Schumacher

Von einem ähnlichen Schumacher-Rekord ist Verstappen dagegen noch mehrere Jahre entfernt. Rechnet man nämlich die komplette Zeit aller WM-Führungen zusammen, dann stand "Schumi" in seiner Karriere satte 2.562 Tage an der Spitze der Formel-1-Weltmeisterschaft.

Hier bringt es Verstappen aktuell gerade einmal auf 1.281 Tage, also lediglich auf eine halb so lange Zeit wie der Deutsche. Umgerechnet bedeutet das, dass Verstappen noch einmal 3,5 weitere Jahre an der WM-Spitze bräuchte, um Schumacher zu überholen.

Nimmt man hier die Anzahl der Rennen als Grundlage, wäre Schumacher den Rekord übrigens schon seit einigen Jahren los. Reichte es bei ihm nämlich "nur" zu 121 Rennen als WM-Leader, waren es bei Lewis Hamilton bereits fünf mehr, also 126.

In Tagen entspricht das beim Briten allerdings nur 2.436, hier liegt er also noch 126 hinter Schumacher. Sollte der Wechsel zu Ferrari seiner Karriere aber noch einmal neuen Schwung verleihen, könnte er "Schumi" hier in den kommenden Jahren noch übertrumpfen.