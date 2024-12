Offiziell: Liam Lawson wird Nachfolger von Sergio Perez bei Red Bull

In den sechs Rennen seither fuhr er sowohl in Austin als auch in Sao Paulo als Neunter wieder in die Punkteränge. In Erinnerung bleiben aber vor allem seine harten Zweikämpfe gegen Alonso und Perez, mit denen er auf Anhieb für Schlagzeilen sorgte. So lange es dauerte, bis er ein Stammcockpit in der Formel 1 bekam, so schnell ging die Beförderung ins Mutterteam Red Bull.

