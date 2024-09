Formel-1-Liveticker: Baku war ein Charaktertest für Lando Norris

Wie geht es mit der Formel 1 in Italien weiter? Die Verträge von Imola und Monza enden im nächsten Jahr und Formel-1-Boss Stefano Domenicali, geboren in Imola, will natürlich gerne weiter die Königsklasse in seinem Heimatland veranstalten, stellt aber auch deutliche Forderungen an Monza: "Man kann sich eine Formel 1 ohne den Großen Preis von Italien nicht vorstellen. Andererseits hat Monza nach zu vielen Jahren, in denen man sich nur auf die Vergangenheit konzentriert hat, einen Weg der Erholung eingeschlagen. Jetzt hat es den ersten Schritt an einer Front getan, die für uns unverzichtbar geworden ist, nämlich die Infrastruktur. Jetzt müssen wir in dieser Richtung weitermachen, die Arbeit am Boden ist getan, jetzt müssen wir uns dem zuwenden, was darüber liegt", so Domenicali, der weitere Elemente klar benennt. "Die Tribünen, das Fahrerlager und die Hospitality-Bereiche sind die nächsten Ziele, aber sie können nicht auf das Jahr 2040 verschoben werden, es sind Leistungen, die schnell realisiert werden müssen, also müssen wir sie schon für das nächste Jahr planen. Es sind viele Stellen beteiligt, jeder muss seinen Beitrag leisten, und ich sage das als Italiener: Wir müssen als System denken. Nur so können wir alle Prozesse beschleunigen, wir brauchen schnelle Antworten." Zwei Rennen in Italien sind schwer vorstellbar, Imola gilt gemeinhin als eher knapp bei Kasse, bliebe also Monza. Kann man den Formel-1-Standort Italien retten?

Andrea Stella war nach dem Wochenende in Baku voller Lob für die Reaktion auf den Charaktertest, der Lando Norris gestellt wurde nach seinem Fauxpas im ersten Quali-Abschnitt und der Aufholjagd, die ihm am Ende von Rang 15 auf Platz vier vorspülte mitsamt Extrapunkt für die schnellste Runde: "Ich glaube, das Rennen lief in Landos Richtung, weil er auch in der Anfangsphase ruhig blieb, denn wir wussten, dass es nicht selbstverständlich war, mehr als 30 Runden mit dem harten Reifen zu fahren. Die harten Reifen können abbauen, und wenn man sie zu früh abbaut, weil man zu sehr versucht, zu überholen, dann wird es ein langer und schwieriger Stint, um die Zeit zu erreichen, in der man die Medium-Reifen einsetzen kann. Er blieb ruhig", lobte Stella Norris. "Er überholte zum richtigen Zeitpunkt, und am Ende waren die Reifen immer noch gut, bis zu dem Punkt, an dem wir Lando zum Wechsel auf den Medium-Reifen aufriefen und er sagte: 'Bist du sicher? Denn die Reifen sind immer noch gut' - aber wir dachten, dass wir ihm genug Runden geben müssten, um Verstappen anzugreifen und selbst in diesem Fall ist er sehr gut gefahren, um die Medium-Reifen unter dem Graining-Niveau zu halten, so dass sie gut genug waren, um Max am Ende zu überholen. Ich denke, das war eine absolut brillante Leistung aus Landos Sicht."

© Copyright 1‌996 - ‌2024 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.