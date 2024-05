Formel-1-Liveticker: Würde Monaco ein neues Reifenreglement helfen?

Ralf Schumacher sieht ein großes Problem auch in den Reifen. "Zu unserer Zeit gab es das nicht", sagt er, denn zu Ralfs aktiver Zeit Ende der 90er und in den 2000er-Jahren mussten die Fahrer nicht auf die Weise Reifen schonen. Sie konnten es sich nicht leisten, in SO einem Bummeltempo unterwegs zu sein. "Dann muss man halt am Reifenreglement was ändern", sagt der Deutsche und könnte sich vorstellen, dass man die Fahrer in Monaco zwingt, alle Reifentypen zu fahren - auch die weichen. Oder noch besser: "Vielleicht auch nur ganz weiche Reifen, dass eben die Teams zum Stoppen gezwungen sind". Alle Aussagevon von Ralf Schumacher zum Rennen in Monaco findet ihr Übrigens auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de .

