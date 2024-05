Formel-1-Liveticker: Verschwindet Mercedes in der Bedeutungslosigkeit?

Die Racing Bulls haben es beim Heimrennen in Imola zwar wieder in die Punkte geschafft, Yuki Tsunoda sammelte mit dem zehnten Platz noch einen für das Team aus Faenza ein, aber beide Fahrer, Daniel Ricciardo und er, hatten einen schlechten Start und verloren ihre guten Platzierung unter anderem an Nico Hülkenberg im Haas. Was war da los? "Ja, das ist ein Thema für das Team, wir arbeiten daran. Wir haben in den letzten Rennen wirklich viel an unseren Starts gearbeitet. Wir haben uns zwar ein wenig verbessert, aber wir brauchen sicher noch mehr, denn ich würde sagen, dass uns die Konstanz fehlt", sagte Tsunoda dazu und auch Ricciardo berichtete über durchdrehende Räder in der zweiten Startphase, die ihn ins Hintertreffen gebracht haben.

