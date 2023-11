Formel-1-Liveticker: Bekommt Haas heute das "right of review"?

Eigentlich sollte es bereits gestern verhandelt werden, aber die FIA hat die mündliche Verhandlung und Entscheidung darüber auf heute um 15 Uhr vertagt, ob Haas das sogenannte "right of review" zugesprochen bekommt, das ermöglichen würde, neue Beweise im Fall Tracklimitverstöße in Austin vorzubringen, die gegebenenfalls das Rennergebnis nochmal verändern könnten. Hier nochmal die FIA-Erklärung vom gestrigen Nachmittag im Wortlaut: "Die Anhörung zum Antrag des MoneyGram Haas F1 Teams auf Überprüfung der beim Großen Preis der USA ausgestellten Dokumente 59 und 66 wurde vertagt, um den Stewards eine unabhängige Prüfung der vorgebrachten Argumente zu ermöglichen. Die mündliche Verhandlung wird am Donnerstag, dem 9. November 2023, um 15:00 Uhr MEZ unter Beteiligung aller Parteien, die am ersten Teil der mündlichen Verhandlung teilgenommen haben, wieder aufgenommen." "Nach der Wiederaufnahme der mündlichen Verhandlung wird die Entscheidung darüber verkündet, ob eine wesentliche und relevante neue Tatsache entdeckt wurde, die der Partei, die die Überprüfung beantragt, zum Zeitpunkt des Erlasses der zu überprüfenden Entscheidung(en) nicht bekannt war. Die Fortsetzung der mündlichen Verhandlung in der Sache hängt vom Ergebnis dieser Anhörung ab." Sollte Haas neue Beweise vorbringen dürfen, würde Nico Hülkenberg nach der Haas-Rechnung auf Rang sieben vorziehen, was natürlich im Kampf gegen die rote Laterne in der Formel-1-Konstrukteursweltmeisterschaft Gold wert wäre. Wir werden das selbstverständlich beobachten!

