Formel-1-Liveticker: Fahrer kritisieren Pirelli wegen starker Reifenabnutzung

Einen wunderschönen guten Morgen und hallo zum Formel-1-Liveticker am Renntag auf dem Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo. Der Große Preis von Brasilien steht ab 18 Uhr zur Entscheidung an und wir sind sehr gespannt, was wir sehen werden.

Ganz offensichtlich sind die Reifen, die Pirelli in den Härtegraden C2 (hart), C3 (Medium) und C4 (weich) nach Brasilien geliefert hat, nicht das, was sich die Fahrer für gutes Racing. Williams-Pilot Alexander Albon, normalerweise als einer der besseren im Reifenmanagement bekannt, konnte im Sprint nicht pushen und wurde nur 15. Nach dem Rennen beschwerte sich Albon dementsprechend deutlich über die Gummis, die Pirelli zur Verfügung stellt: "Der Abbau ist einfach enorm. Um ehrlich zu sein, fühlt es sich schrecklich an, zu fahren. Ich denke, dass es allen schlecht geht. Es ist wirklich hart", sagte er in seiner Medienrunde nach dem Sprint. "Es fühlt sich seltsam an, denn wenn man so viel Rückstand hat, sollte man meinen, dass alle auf härtere Reifen hätten wechseln sollen. Aber die harten Reifen sind hier so schlecht, dass man die weichen Reifen nehmen muss, weil sie den Grip haben, den man braucht." "Diese Reifen sind einfach nicht gut. Man muss sie so sehr managen", beendete Albon seine Bestandsaufnahme. AlphaTauri-Pilot Daniel Ricciardo wurde noch ein bisschen deutlicher: "Die Strecke war super seltsam, natürlich auch mit den Reifen. Dieser Asphalt hier ist schlecht. Es ist scheiße."

