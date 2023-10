Nach "frustrierender" Verletzung: Ricciardo mit Vorfreude auf Austin

(Motorsport-Total.com) - Nach fünf Rennen Pause wird Daniel Ricciardo in Austin sein zweites Comeback der Saison für AlphaTauri geben, nachdem der Australier ab dem Großen Preis von Ungarn das Cockpit von Nyck de Vries übernommen hatte. Ricciardo brach sich im August beim Training zum Großen Preis der Niederlande in Zandvoort das Handgelenk, was seine Formel-1-Rückkehr nach nur zwei Rennen stoppte.

"Es war definitiv frustrierend, sich die letzten Rennen anzusehen", sagt Ricciardo, der in den letzten Monaten von Liam Lawson ersetzt wurde. "Vor allem, weil ich mich an einem Punkt befand, an dem ich bereit war, wieder Rennen zu fahren, und dann habe ich zwei Events absolviert und musste wieder eine Pause einlegen. Der Bruch war schlimmer als erwartet, aber eigentlich ging die Zeit ohne Rennen ziemlich schnell vorbei."

Ricciardo verrät, dass er noch nicht sein "volles Potenzial" ausschöpfen konnte, und er seine Hand in einer Simulator-Session vor Katar testete, aber nun fühlt er sich wieder voll einsatzbereit: "Meiner Hand geht es viel besser, und der Simulator war eine gute Möglichkeit, sie zu testen", erklärt er.

"Ich habe es in der Woche vor Katar ausprobiert, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass [die Hand] ihr volles Potenzial ausschöpft, also habe ich den Rest der Woche in Großbritannien verbracht und mehr Zeit im Simulator verbracht, bis ich mich bereit fühlte. Meine allgemeine Fitness ist in Ordnung, denn ich habe so viel wie möglich trainiert, obwohl ich natürlich eine Zeit lang nicht viel mit meiner linken Hand oder meinem linken Arm machen konnte."

Ricciardo gespannt auf erste Fahrt mit Updates

Während Ricciardo außer Gefecht war, profitierten Lawson und Yuki Tsunoda von einem verbesserten AlphaTauri, mit dem ersterer in Singapur zwei Punkte holte. Doch das Team aus Faenza liegt in der Meisterschaft immer noch auf dem letzten Platz, sieben Punkte hinter dem neuntplatzierten Haas, die ihrerseits in Austin umfangreiche Änderungen am Auto vorgenommen haben.

"Das aktuelle Auto hat sich seit meiner letzten Fahrt ein wenig weiterentwickelt, aber die Simulation war nützlich, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was die Änderungen und Updates gebracht haben", kommentiert Ricciardo. "Ich habe ein wenig von den Auswirkungen gespürt, aber ich denke, wenn ich erst einmal auf der Strecke bin, werde ich sie in ihrer vollen Wirkung spüren."

"Ich war in Singapur dabei, als sie es zum ersten Mal ausprobiert haben, und es war interessant, das Feedback und die Kommentare zu hören, die überwiegend positiv waren. Ich bin also gespannt, wie es sich anfühlt."

Tsunoda glaubt: Austin liegt AlphaTauri besser!

Sein Teamkollege Yuki Tsunoda blickt dem USA-Wochenende ebenfalls optimistisch entgegen: "Ich bin in Austin schon ein paar Mal in den Punkterängen gelandet, und es ist ein sehr angenehmer Ort, sowohl auf der Strecke als auch in der Stadt. Die Strecke ist interessant."

"Unser Team hat dort in den letzten Jahren recht gut abgeschnitten, deshalb freue ich mich auf das Wochenende, aber es ist schwer vorherzusagen, wie gut wir dieses Mal abschneiden werden. Die Strecke hat eine lange Gerade, und bisher hatten wir in diesem Jahr in solchen Situationen ein wenig zu kämpfen, also werden wir versuchen, in den Kurven Rundenzeit aufzuholen."