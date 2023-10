Formel-1-Liveticker: Verstappen möchte Simracern zu Karrieren verhelfen

Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Formel-1-Fans, und herzlich willkommen zum Formel-1-Liveticker am Dienstag. Wie bewegen uns immer ein Stückchen näher in Richtung des Großen Preis der USA in Austin und auch heute behalten wir das Geschehen in der Formel 1 im Auge. Kevin Scheuren begrüßt euch auch heute und begleitet euch durch den Tag. Wenn ihr Feedback, Fragen, Themenwünsche, Anregungen oder Kritik habt, dann schickt alles gerne über unser Kontaktformular , bei Twitter/X mit dem Hashtag #FragMST oder per Instagram an mich. Ich versuche alles bestmöglich zu beantworten oder auch hier in den Ticker einzupflegen. Hier könnt ihr im gestrigen Liveticker nochmal nachlesen, wie die Woche so gestartet ist . Nun wünsche ich euch einen guten Start in den Tag und viel Freude hier im Ticker.

Für Logan Sargeant steht am Wochenende ein besonderes Heimrennen an. Noch immer ist nicht klar, ob der US-Amerikaner auch in der nächsten Saison weiter für Williams fahren darf. Seit der Sommerpause machte Sargeant diverse Fehler, kam nicht wirklich in Tritt und ließ immer nur sehr kurz sein Talent aufblitzen. Jetzt gehts am Wochenende in ein Sprintwochenende auf dem Circuit of the Americas, der Fehler auch nicht wirklich verzeiht. Der Druck, den er sich selbst macht, wird noch steigen, denn die Augen sind vermehrt auf ihn gerichtet. Im " Vowles Verdict " nach dem Großen Preis von Katar unterstrich Teamchef James Vowles nochmal die Ambitionen: "Ich glaube wirklich, dass wir die Meisterschaft als Siebter abschließen könne. Wir müssen sicherstellen, dass wir in den letzten Rennen immer alles reinwerfen, was das Auto auch wirklich leisten kann." Dazu braucht es aber auch mal Punkte von Logan Sargeant.

Viele Formel-1-Fahrer engagieren sich in verschiedenen Bereichen, um das Leben von Menschen zu bereichern. Auch Max Verstappen tut das und möchte das auch noch weiter ausbauen, wie er im Rahmen des Großen Preis von Katar erzählte, denn er teilt mit Millionen Menschen eine große Leidenschaft, die auch ein Karrieresprungbrett sein kann: "Ich hoffe in ein paar Jahren einen Weg zu finden, wie Sim-Racer es in ein echtes Auto schaffen können. Das bedeutet nicht, dass sie es bis in die Formel 1 schaffen, aber es kann ein Langstreckenfahrzeug sein oder was auch immer. Das ist etwas, das mir sehr am Herzen liegt, und ich hoffe, dass ich es sehr bald verwirklichen kann." Sein eigenes Sim-Racing-Team Redline ist da schon einmal ein Anfang, dort arbeitet Verstappen auch sehr aktiv an der Entwicklung selbst mit und 2025 wird er ein eigenes GT3-Team an den Start bringen.

