Formel-1-Liveticker: US-Update für Mercedes und Hoffnung für 2024

Endlich wieder Raceweek! Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Formel-1-Liveticker am Montag, wir gehen rein in die Woche des US-Grand-Prix in Austin. Kevin Scheuren begrüßt euch herzlich und nimmt euch mit auf eine Reise durch die Formel-1-Welt, die sich ihrerseits in der Anreise auf den Circuit of the Americas befindet. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenwünsche oder Kritik habt, schreibt mir gerne über unser Kontaktformular , bei Twitter/X mit dem Hashtag #FragMST oder per Instagram . Ich versuche das alles bestmöglich einzubinden. Hier könnt ihr den Liveticker vom Freitag nochmal nachlesen . Kommt gut in diese neue Woche und viel Spaß mit dem Liveticker.

Alexander Albon hatte bei Red Bull keinen leichten Stand neben Max Verstappen, als er mitten in seiner Formel-1-Debütsaison 2019 für den schwachen Pierre Gasly neben den Niederländer gesetzt wurde. Bereits nach anderthalb Jahren war wieder Schluss, aber er war auch 2021 noch wichtiger Bestandteil des ersten Weltmeistertitels von Verstappen. Im Rahmen des Großen Preis von Katar adelte ihn Red-Bull-Motorsportkonsulent Dr. Helmut Marko bei Sky Deutschland, als es darum ging, dass er doch auch ein erneuter Kandidat für Red Bull sein könnte, wenn man sich mal von Sergio Perez trennen würde: "Er war eigentlich ganz gut unterwegs, bis er dann zweimal von Hamilton umgedreht wurde, in siegreicher Position in Österreich und das hat ihn ein bisschen den Nerv gezogen." Also was wäre denn damit, dass Albon nochmal ins Auto kommt? "Das fängt immer wieder an, aber leider hat der Alex einen langfristigen Vertrag unterschrieben und der ist vor 26 nicht am Markt." Wichtig ist hier das Wörtchen "leider", aber am Ende ist es für beide Seiten sicher ganz in Ordnung ausgegangen.

Das Rennwochenende in den USA ist für Lewis Hamilton immer ein sehr wichtiges. Am liebsten würde der Brite dort immer gewinnen, konnte auch schon Weltmeisterschaften in Austin feiern. Dieses Jahr allerdings ist man weit davon entfernt, man bringt lediglich ein Unterboden-Update, aber was heißt lediglich, es könnte richtungsweisend für die nächste Saison sein, so sagt es zumindest James Allison, der technische Direktor des Teams: "Hoffentlich bringt uns das ein bisschen mehr Rundenzeit, das ist immer ein Pluspunkt, aber es ist vor allem nützlich, weil es ein Indikator dafür ist, ob wir auf dem richtigen Weg sind", erklärte Allison. Lewis Hamilton sagte vor kurzem, dass es die wichtigsten sechs Monate in der Entwicklung seien, die jetzt laufen, da stimmte im Allison auch zu: "Ja, es ist extrem aufregend. Und er hat recht damit, dass es eine sehr wichtige Phase ist. Denn wir alle haben schon ein Auge drauf, dass 2026 auf uns zukommt, mit großen Regeländerungen, wo alles von vorn beginnt. Das muss 2025 erledigt werden, unter Budgetgrenze. Um die Ressourcen zu haben, das ordentlich zu erledigen, kann man für 2025 womöglich kein komplett neues Auto bauen. Das bedeutet, dass das, was man für 2024 macht, auch für 2025 relevant ist, weil viele Teile mitgenommen werden müssen. Es ist also enorm wichtig, nicht nur für 2024, sondern auch für 2025." Es wird auf jeden Fall extrem spannend sein zu sehen, was der neue Unterboden bringt und ob Mercedes nochmal gegen Ende der Saison ein Ausrufezeichen gegen die Konkurrenz setzen kann.

© Copyright 1‌996 - ‌2023 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.