Formel-1-Liveticker: FIA veröffentlicht Statement nach Hitzeschlacht von Katar

Beginnen wollen wir mit dem Thema, das nach dem Formel-1-Rennen von Katar wohl die meisten Schlagzeilen geschrieben hat - und das war nicht das Reifenproblem, das die Tage zuvor dominiert hatte. Es geht um die Hitzeschlacht und die vielen körperlichen Probleme der Fahrer. Denn die FIA hat mittlerweile auf die Vorkommnisse reagiert und ein Statement veröffentlicht. Wir bilden das an dieser Stelle mal im Wortlaut ab. "Die FIA stellt mit Besorgnis fest, dass die extremen Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit während des Formel-1-Grand-Prix von Katar 2023 Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Fahrer hatten. Auch wenn es sich um Spitzensportler handelt, sollte von ihnen nicht erwartet werden, dass sie unter Bedingungen antreten, die ihre Gesundheit oder Sicherheit gefährden könnten." "Der sichere Betrieb der Autos liegt zu jeder Zeit in der Verantwortung der Wettbewerber, doch wie bei anderen sicherheitsrelevanten Angelegenheiten wie der Streckeninfrastruktur und den Sicherheitsanforderungen an die Autos wird die FIA alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um akzeptable Parameter für die Durchführung von Wettbewerben festzulegen und zu kommunizieren. "Daher hat die FIA mit einer Analyse der Situation in Katar begonnen, um Empfehlungen für zukünftige Situationen mit extremen Wetterbedingungen zu geben." "Es sei darauf hingewiesen, dass der Große Preis von Katar im nächsten Jahr zwar zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden wird, wenn die Temperaturen voraussichtlich niedriger sein werden, die FIA es jedoch vorzieht, bereits jetzt Maßnahmen zu ergreifen, um eine Wiederholung dieses Szenarios zu vermeiden." "Auf der bevorstehenden Sitzung der medizinischen Kommission in Paris wird eine Reihe von Maßnahmen erörtert werden. Zu den Maßnahmen gehören unter anderem Anleitungen für die Wettbewerber, die Erforschung von Modifikationen für eine effizientere Luftzirkulation im Cockpit und Empfehlungen für Änderungen des Rennkalenders zur Anpassung an akzeptable Klimabedingungen." "Forschungsergebnisse aus anderen Rennserien, z. B. von Querfeldeinrennen in extremen Klimazonen, werden auf ihre Anwendbarkeit auf Rundstreckenrennen geprüft. Die Verpflichtung der FIA zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen für Technik, Sicherheit und Medizin unter der Leitung des FIA-Präsidenten wird diesen Prozess erleichtern."

Die Formel 1 könnte klimatisch noch öfters in Probleme kommen, denn die Anzahl der "Wüstenrennen" auf der arabischen Halbinsel nehmen zu. Mit Bahrain, Abu Dhabi, Saudi-Arabien und Katar gibt es mittlerweile schon vier Grands Prix im Nahen Osten, dazu kommen Rennen wie in Singapur, wo es ebenfalls in jedem Jahr heißt ist. Die Fahrer müssten sich wohl oder übel dran gewöhnen. Was Katar angeht wird zumindest der Kalender Abhilfe schaffen. 2021 war die Hitze noch nicht das große Thema, weil das Rennen da am 21. November und somit 1,5 Monate später als in diesem Jahr stattfand. Da ist es schon deutlich kühler. 2024 fährt man sogar erst im Dezember in Katar und geht dem Problem damit wohl erneut aus dem Weg. Aber das ist etwas, worauf wir uns in Zukunft einstellen dürfen: Die Saison beginnt durch die Vielzahl der Rennen immer früher und hört immer später auf. 2024 beginnen wir mit den beiden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien, wobei der erste Fahrtag schon im Februar stattfinden wird. Enden wird die Saison dann mit den anderen beiden Arabien-Rennen in Katar und Abu Dhabi - beides in der Adventszeit.

