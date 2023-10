McLaren-Teamchef: Suzuka hat "die Qualitäten" von Oscar Piastri gezeigt

(Motorsport-Total.com) - McLaren-Pilot Oscar Piastri holte beim vergangenen Rennen in Suzuka sein erstes Formel-1-Podium. Der Rookie wurde bei seinem erst 16. Rennen in der Königsklasse Dritter hinter seinem Teamkollegen Lando Norris und Rennsieger Max Verstappen.

McLaren-Teamchef Andrea Stella erklärt, Piastri habe in Suzuka "die Qualitäten" gezeigt, die er bereits während der gesamten Saison an den Tag gelegt habe. Stella berichtet, Piastri sei ein Pilot, der die Dinge an einem Wochenende "sehr kontrolliert" angehe.

"Er ist schnell, aber er versucht sicherzustellen, dass er das Auto nicht zu sehr ausreizt", verrät er und erklärt: "Wir sehen, dass diese Entwicklung [an einem Rennwochenende] immer ziemlich konstant ist, bis hin zu P2 im Qualifying."

In der Qualifikation in Japan war Piastri sogar Zweiter vor seinem Teamkollegen geworden, "was ziemlich bemerkenswert ist, wenn man bedenkt, dass Suzuka eine Strecke ist, die keine Fehler verzeiht", erinnert sein Teamchef.

"Es gibt ein paar Stellen, an denen man mit mehr als 250 km/h einlenkt und irgendwie hofft, dass das Auto macht, was man will. Und an diesen Stellen war er tatsächlich schnell. Es ist also sehr bemerkenswert, was er bisher erreicht hat", lobt Stella.

Suzuka habe die Stärken von Piastri "bestätigt", zumindest was den reinen "Speed" angehe, so Stella. Denn im Rennen warte noch "etwas mehr Arbeit" auf den Australier, was Piastri unmittelbar nach dem Suzuka-Rennen auch selbst zugab.

"Ich war in bestimmten Phasen des Rennens einfach nicht schnell genug. Diese Rennen mit hohem Reifenverschleiß sind wahrscheinlich das Wichtigste, woran ich im Moment arbeiten muss", erklärte er nach seinem dritten Platz in Japan.

Stella gefällt diese selbstkritische Haltung. "Das zeigt sein Engagement und die Tatsache, dass er ehrgeizig ist", betont der Teamchef. "Aber wir freuen uns auch, dass wir dazu beitragen konnten, dass Oscar sein erstes Podium erreicht hat."

"Das ist ein historischer Moment in seiner Karriere, und wir genießen diesen Moment gemeinsam mit Oscar", so Stella, der keine Zweifel daran hat, dass es nicht Piastris einziger Podestplatz in der Königsklasse bleiben wird.