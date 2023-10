Formel-1-Liveticker: Steht die Formel 1 vor einem Chaostag in Katar?

Lewis Hamilton hat in der gestrigen Top-3-Fahrerpressekonferenz nach der Qualifikation Kritik an der fehlenden Diversität in der Formel 1 geübt und seinen Wunsch an Formel-1-Boss Stefano Domenicali verbalisiert, die sich mit einem potentiellen elften Team oder auch anderen Maßnahmen bei den bestehenden zehn Teams umsetzen lassen würde: "Sie [die Formel 1] müssen vielleicht eine Chance für eine weibliche Fahrerin schaffen, sich durchzusetzen. Und es muss die Diversität von oben nach unten gewährleistet sein. Im Moment sind es nur weiße Eigentümer. Und es gibt einen echten Mangel an Diversität in der Führungsetage. Es sind alles Männer, und das muss sich ändern. Aber ich habe wirklich hundertprozentiges Vertrauen in Stefano, den ich schon sehr lange kenne. Ich glaube, dass es niemanden gibt, der das besser machen könnte als er. Ich weiß, dass er die richtige Entscheidung treffen wird."

© Copyright 1‌996 - ‌2023 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.