Formel-1-Liveticker: Sorgt neues Reifenformat für die Quali-Sensation?

An diesem Wochenende lädt euch Sky zu einer ganz besonderen Berichterstattung ein. Mit "Sky Next Generation" bekommen Kinder die Macht und zeigen, was sie in Sachen Reportage, Kommentar und Interview so auf dem Kasten haben - und das ist eine ganze Menge! Gemeinsam mit Kommentatoren-Legende Frank Buschmann und Formel-3-Fahrerin Sophia Flörsch kommentieren die Kids auf "Sky Sport Top Event" über Sky Q das Rennen am Hungaroring. Die gesamte Berichterstattung wurde kindergerecht umgestaltet und es gibt einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen. Wenn ihr das sehen wollt, dann solltet ihr jetzt mal unser besonderes Angebot für WOW checken . Direkt losstreamen war noch nie so einfach. Verpasst keine Minute der Rennaction in Ungarn und seid live dabei, wenn Max Verstappen vielleicht mal nicht ganz oben steht. Zusätzlich zeigt Sky an diesem Wochenende den Rennsonntag live ab 13:30 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Sky Sport DE . Dort seht und hört ihr die gängige Kombination Peter Hardenacke, Ralf Schumacher und Sascha Roos.

