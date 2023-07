Günther Steiner: Mehr als Platz 7 ist für Haas nicht drin

(Motorsport-Total.com) - Haas-Teamchef Günther Steiner glaubt, dass Platz sieben in der Konstrukteurs-WM 2023 das höchste der Gefühle für das amerikanische Formel-1-Team werden dürfte. Aktuell liegt man mit 11 Punkten auf Rang 8, womit man punktgleich mit Williams ist, die jedoch aufgrund eines besseren Einzelergebnisses auf Position 7 stehen. Zu Alpine, die mit 47 Punkten auf dem 6. Platz stehen, klafft jedoch eine größere Lücke.

Auf die Frage, ob noch mehr als ein 7. Rang in der Team-WM möglich ist, winkt Steiner ab: "Ich denke, dass es für unsere Vierergruppe schwierig ist, weiter nach oben zu kommen. Wir sind jetzt am hinteren Ende. Also ist sehr schwierig, weiter nach oben zu kommen, denn McLaren hat sich verbessert."

"Außerdem haben sie einen großen Vorteil, denn es sind nur noch so wenige Punkte übrig, wenn die vier großen Teams [ohnehin die ersten acht Plätze belegen], dass es sehr schwierig ist, so viele Punkte zu erreichen."

Williams die größte Gefahr für Haas?

Bei Haas hat man daher Williams auf dem Schirm, die mit einem neuen Update-Paket einen großen Sprung in Sachen Performance machen konnten und am Haas-Team nicht nur in der WM vorbeigezogen sind.

"Respekt, sie haben einen guten Job gemacht", sagt Steiner. "Ich meine, man kann nichts anderes sagen. Das ist das Einzige, was ich sagen kann, genau wie bei McLaren. Man muss immer respektieren, was die Leute tun."

Da der Kampf zwischen Platz 7 bis 10 in der Konstrukteursmeisterschaft so eng ist, müssen die Teams genau abwägen, wann man den kompletten Fokus auf das nächste Jahr setzen will. Einerseits will man gut in die neue Saison starten, aber andererseits kann ein Platz besser oder schlechter einige Millionen in der Endabrechnung ausmachen.

Sollte man schon auf 2024 umschwenken?

Bei Haas will man sich jedoch darauf konzentrieren, die Probleme am aktuellen Auto zu verstehen, was auch für 2024 hilft: "Im Moment ist die Überlegung, dass wir bei den Problemen, die wir haben, genau verstehen, was es ist, denn es hat keinen Sinn, jetzt weiterzumachen, hundertprozentig auf das 24er-Auto umzusteigen und nicht einmal zu wissen, warum wir dieses Jahr dort sind, wo wir sind, denn dann könnten wir nächstes Jahr an der gleichen Stelle landen", erklärt der Haas-Teamchef.

"Es ist ein Thema, das immer wieder auftaucht: Wie lange können wir es hinauszögern? Wir werden nach der Sommerpause einige Teile mitbringen, um zu sehen, wie sie funktionieren. Und dann werden wir eine Entscheidung treffen. Aber im Moment ist es noch sehr fließend, wann wir hundertprozentig auf 2024 umsteigen werden."

Auf die Frage, ob man schon genau weiß, warum der VF-23 nicht wie gewünscht funktioniert, sagt Steiner: "Wir haben einige Theorien, es geht nur darum, wie wir sie beheben, aber es ist schon ein guter Ausgangspunkt zu wissen, wo man arbeiten muss."

"Ich meine, man muss immer an seinem Abtriebsniveau arbeiten, das ist kein Geheimnis. Ich denke, unsere Reifen werden zu heiß und das müssen wir beheben. Wir haben mehr als nur Theorien, wir haben jetzt auch Daten. Wir arbeiten eigentlich schon seit Wochen an Lösungen. Und hoffentlich haben wir nach der Sommerpause etwas, das wir ausprobieren können."

Geht die Entwicklung bei Haas nicht schnell genug?

Bei so einem kleinen Team wie Haas mit schätzungsweise 300 Mitarbeitern und der Tatsache, dass man viele Teile gar nicht selbst baut, sondern extern produzieren lässt und einkauft, stellt sich die Frage, ob die Unternehmensorganisation das Team daran hindert, schnell reagieren zu können und mit kurzfristigen Updates Fortschritte zu machen?

"Ich denke, wir haben gezeigt, dass wir unter allen Umständen, die wir vorgefunden haben, ziemlich gut überleben können", holt Steiner aus. "Die Schwäche und die Stärke könnte darin liegen, dass unser Geschäftsmodell ein wenig anders ist als das der anderen. Und das kann man so oder so sehen."

"Man geht also nie nur in eine Richtung, aber manchmal ist eine Richtung besser als mehrere oder verschiedene Richtungen zu haben. Die Schwächen und Stärken sind also die gleichen. Ist unser Geschäftsmodell eine Schwäche oder ist es eine Stärke? Das müssen wir herausfinden, und dann wird sich entscheiden, wohin wir langfristig gehen."

Muss man das Organisationsmodell ändern?

Wo sieht sich also das Haas-Team in 5 Jahren? "Schwierig zu sagen", findet Steiner. "Ich meine, wir arbeiten ein wenig an diesem Plan. Man muss sehen, wohin er führt. Aber im Moment machen wir das, was wir machen, ziemlich gut, und jetzt müssen wir überlegen, wie wir es noch besser machen können."

"Ich denke, dass wir als jüngstes Team in einigen Aspekten sehr solide sind, zum Beispiel in finanzieller Hinsicht und als Struktur. Aber was ist der nächste Schritt, den wir als Team machen müssen, um zu den großen Jungs aufzusteigen? Ich denke, wir haben noch ein oder zwei Jahre Zeit. Darüber denke ich noch nach."

"Wir müssen das, was wir haben, ein wenig stabilisieren, aber dann müssen wir natürlich auch sehen, wohin sich der Sport entwickelt. Der Sport hat sich im letzten Jahr große Ziele gesetzt. Ist er nachhaltig? Ich hoffe es. Und ich glaube es. Aber könnte ich diese Aussage machen? Nein. Es ist also eine Kombination aus beidem, aber es geht natürlich darum, das Team zu verbessern und weiterzuentwickeln, denn wir sind nicht glücklich darüber, wo wir im Moment sind."