Formel-1-Liveticker: Trockener Trainingstag für wichtige Daten

Gestern Abend haben unser Chefredakteur Christian Nimmervoll und ich wie immer am Donnerstag auf dem YouTube-Kanal von Formel.1.de den Medientag nochmal Revue passieren lassen. In Silverstone steht in diesem Jahr Hollywood auf der Matte. Brad Pitt, Damson Idris, Jo Kosinski und Jerry Bruckheimer sind die Stars an der Strecke, denn die Dreharbeiten zum Formel-1-Film "Apex" beginnen beziehungsweise werden an der Strecke stattfinden an diesem Wochenende. Es gibt eine eigene Garage für das APXGP-Team, viel Aufhebens und die Fahrer freuen sich mehrheitlich, dass die Königsklasse dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Weniger freuen sich einige über 24 Rennwochenenden in der Saison 2024, Red Bull Powertrains freut sich aber über 60 neue Mitarbeiter auf einen Schlag und wir freuen uns, wenn ihr mal reinschaut. Viel Spaß!

