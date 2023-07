Formel-1-Liveticker: Wird McLaren mit dem Update zur dritten Kraft?

Auch wenn es eine ältere Frage ist, die "FormelFerry" da via Twitter gestellt hat, so ist es doch eine sehr gute. Am Samstag beim Sprint Shootout wurde die Session als Regensession deklariert. Wenn das geschieht, haben die Teams die freie Reifenwahl und müssen sich nicht an die festgelegten Mischungen halten, die sie eigentlich hätten fahren müssen. In diesem Fall ja Medium, Medium, Soft. Ich verstehe es im Nachhinein noch immer nicht wirklich, weil die Strecke in meinen Augen trocken genug war, aber der Rennleitung wohl nicht. Am Ende hat sich ja auch Fernando Alonso darüber ziemlich aufgeregt und meiner Meinung nach zurecht.

Ja gut, wir alle wissen, dass die Chromlackierung von McLaren am kommenden Wochenende ein PR-Stunt für den Hauptsponsor "Google Chrome" ist, aber trotzdem ist es doch eine sehr feine Sache, dass wir eine der legendärsten Lackierungen der Neuzeit für ein Rennen mal wieder zurückbekommen, oder? "Es ist kein Geheimnis, dass Rennsportfans die klassische Chrom-Lackierung von McLaren lieben", kommentiert McLaren-CEO Zak Brown das Spezialdesign. "Google Chrome wollte Elemente dieser ikonischen Lackierung zurückbringen, um die Geschichte unseres Teams beim britischen Grand Prix zu feiern." Ich weiß aber auch, dass sie sehr zwiegespalten wahrgenommen wird bei den Fans. Die eine Seite sagt, dass es "mega geil" ist, dass wir mal wieder Chromfarben in der Formel 1 sehen, die andere Seite ist mächtig enttäuscht darüber, dass man doch sehr viel "Papaya" weiterhin am Auto hat und sie nicht mutig genug waren, noch mehr Chromsilber ans Auto zu machen. Offenbar wieder ein Fall von "wie man es macht, macht man es falsch", aber ich mag es persönlich gerne und es ist ja auch erstmal nur für ein Rennen, auf das sich Lando Norris sehr freut, denn es erinnert ihn an den Beginn seiner Formel-1-Fanzeit: "Es gibt heutzutage kein anderes Auto, das so ist wie der Vodafone McLaren Mercedes von damals, mit dem ich aufgewachsen bin. "Das war es, in das ich mich verliebt habe. In vielerlei Hinsicht kann ich sagen, dass es mich dazu inspiriert hat, Formel-1-Fahrer zu werden. Davor habe ich mich mehr mit der MotoGP beschäftigt." Weitere Informationen zum MCL60 in Chromfarben in Silverstone gibts im Artikel meiner Kollegin Juliana Ziegengeist .

