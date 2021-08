Formel-1-Liveticker: McLaren: Gridstrafe für Lando Norris nach Quali-Crash

Wir steigen heute mit jenem Mann ein, der uns gestern einen Schrecken eingejagt hat. Lando Norris flog in der nassen Eau Rouge bei Vollgas ab , schlug links in die Bande ein und wirbelte in mehreren Pirouetten über die Strecke. Sebastian Vettel blieb sofort stehen, um sich zu vergewissern, dass dem Briten nichts passiert ist. Die Entwarnung kam wenig später: Daumen hoch vom McLaren-Fahrer. Dennoch entbrannte im Fahrerlager nach dem Qualifying einmal mehr eine Debatte darüber, ob Spa-Francorchamps noch zeitgemäß ist? Und ob Eau Rouge im aktuellen Zustand für moderne Formel-1-Boliden nicht doch zu gefährlich ist? Immerhin sind in letzter Zeit gleich mehrere schwere Unfälle in der Kurve passiert. Für kommendes Jahr wurden Anpassungen angekündigt. Beim Fahrer-Treffen am Freitagabend waren die Änderungen an der Strecke Thema. Unter anderem sollen größere Auslaufzonen rechts und links entstehen, damit die Autos bei Unfällen nicht auf die Piste zurückgeschleudert werden. Außerdem wurde angeregt, die Reifenstapel durch Tecpro-Barrieren zu ersetzen, damit die Autos nicht so stark zurückgeworfen werden.

© Copyright 1‌996 - ‌2021 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.