Formel-1-Liveticker: Mercedes: Darum kam es zum Chassis-Wechsel

Gleich zu Beginn des heutigen Livetickers wollen wir eine Verwirrung, die im Laufe des Wochenendes entstanden ist, aufklären. Denn der Chassis-Wechsel bei Mercedes hat zu Spekulationen geführt, die Mercedes-Teamchef Toto Wolff gestern Abend in seiner Medienrunde endgültig aus der Welt schaffen wollte. Als wir den Österreicher auf das Thema angesprochen haben, scherzte er zunächst: "In welchem Camp bist du - gehörst du zu jenen, die glauben, dass Lewis einen Nachteil hat, oder zu jenen, die glauben, dass Valtteri einen Nachteil hat?" Zum Thema wurde der Chassis-Tausch am Donnerstag, als der Finne selbst erzählte, dass er an diesem Wochenende planmäßig ein anderes Chassis erhalten werde. Das ließ Spekulationen aufflammen, Nico Rosberg meinte am 'Sky'-Mikrofon etwa, dass ein Wechsel zu diesem Zeitpunkt unüblich wäre. Wolff erklärte: "Was die Laufleistung angeht, haben wir vier Chassis." Alle wurden aus dem Vorjahr übernommen, weil die Produktion von gänzlich neuen Chassis zu teuer wäre. Konkret bedeutet das: Chassis #3 fungiert aktuell als Ersatz, mit #4 fährt Hamilton in Frankreich (zuvor von Bottas verwendet), #5 wurde beim Crash in Imola in Mitleidenschaft gezogen und #6 fährt Bottas (zuvor von Hamilton verwendet). Das seien alles Chassis, die von beiden Fahrern benutzt werden, betonte der Teamchef. "Zu Beginn der Saison gibt es einen Plan, wer welches Chassis fährt und wenn es einen Schaden gibt, wann es wieder geflickt wird und als Ersatz zurückgeht in die Box." Dahinter stecke keine andere Absicht, außer die Kilometeranzahl untereinander auszubalancieren.

