Silverstone setzt Liberty unter Druck: Können auch ohne Formel 1 leben!

Liberty Media hatte immer wieder betont, dass man neben neuen Märkten auch die Kernrennen nicht vergessen möchte. "Die Fans, die den Sport am längsten verfolgt haben, sind hier in Europa. Und man muss den Sport auf den Grundsockeln aufbauen", sagt Carey. Zwar will man den Sport mit neuen Rennen frisch halten, "aber wir wollen auch in Ehren halten, was den Sport so lange so kostbar gemacht hat."

© Copyright 1‌996 - ‌2018 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.