Tost stellt klar: Toro Rosso auch nächstes Jahr Honda-Versuchskaninchen

In der Saison 2018 wollte Toro Rosso ursprünglich vor allem nach der Sommerpause regelmäßig in die Punkteränge fahren, doch dieser Plan scheiterte: In neun Rennen gelang dieses Unterfangen nur zwei Mal - mehr als drei WM-Punkte schauten dabei nicht heraus. "Es gab Hochs und Tiefs", zieht Tost Bilanz. "Wir hatten 2018 einige wirklich gute Rennen wie in Bahrain, wo Pierre Gasly Vierter wurde. Wir hatten auch in Monaco mit Platz sieben ein gutes Rennen - und in Budapest ist er Sechster geworden. Und dann war da noch das Rennen in Spa, wo er Platz neun belegte."

© Copyright 1‌996 - ‌2018 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.