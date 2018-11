Zak Brown begeistert von Tauschaktion: Jimmie wird allen davon erzählen

Alonso habe keine Angst gehabt, mit einem ihm unbekannten und schwierig zu fahrenden Boliden sofort am Limit zu fahren. "Dass er dieses Level an Selbstvertrauen in einem neuen Auto so schnell erreicht ... Ich denke, wir wissen alle, wie gut er ist", lobt Brown den zweimaligen Formel-1-Weltmeister, der am Montag in Bahrain einige Runden in einem NASCAR-Boliden drehen konnte.

